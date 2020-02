La CEOE pide precaución con las medidas por el coronavirus por su posible impacto económico

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha pedido este viernes "tener cuidado" con las medidas que se tomen por el coronavirus, porque pueden afectar más a la economía española.

Garamendi cree que el impacto del coronavirus se sumará a la ya desaceleración económica que se venía anunciando. Por ello, ha pedido "tener mucho cuidado con las medidas que se tomen a partir de ahora". De hecho, ha afirmado que algunos sectores ya están teniendo problemas de suministros, con parón de la actividad económica.

El presidente de la patronal ha afirmado que "hay preocupación", pero ha llamado a la calma y a la serenidad. "No hay que ponerse nervioso, eso es un mensaje que hay que lanzar", ha resaltado.

Garamendi ha resaltado que esta situación puede suponer una caída económica mundial de 2,5 puntos. No obstante, ha apuntado que las empresas están preparadas y que "no hay que preocuparse", pero que si a esta situación se le suman nuevas medidas que no son adecuadas con el rigor presupuestario o la estabilidad económica, se complicarían "aún más las cosas".

También ha afirmado que la patronal está trasladando a las empresas las recomendaciones del Ministerio de Sanidad ante el coronavirus, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.

"Está claro que en las grandes corporaciones se está actuando con mayor rapidez y nosotros pues lógicamente lo que hacemos es intentar llegar a las más pequeñas y medianas", ha apuntado.

En una entrevista en Onda Cero, el presidente de la CEOE ha afirmado que está en contacto permanente con Sanidad para que les trasladen cuáles son los protocolos con los que se debe actuar.

"Salvo que las autoridades empiecen a decir lo contrario, yo vuelo en aviones y voy a ferias, por lo que creo que también lo que tenemos es que saber vivir con normalidad, pero atendiendo a los consejos que nos dan. Animo a la gente a que haga la vida normal", ha remarcado.