Aragón se prepara para adaptarse al 'brexit' sea duro o blando

No dormirse en los laureles ni esperar a ver qué pasa. Empresarios y Gobierno de Aragón se han reunido esta mañana en el Pignatelli para trazar un plan de contingencias, de acuerdo al Decreto de ley de marzo elaborado por el Gobierno Central con medidas destinadas a paliar el 'brexit'. "Nos han convocado a las diferentes autonomías porque quieren que estemos perfectamente coordinados y yo he querido compartir con los empresarios dichas medias y lo que se está haciendo en cuanto a reconocimiento de títulos, Seguridad Social, inmigración, aduanas y aranceles, transporte, entrada de vehículos y otras cuestiones concretas", ha dicho Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno de Aragón. Sobre el coste económico que puede tener para la comunidad, ha reconocido que aún no lo saben, ya que en estos momentos se desconoce aún como será la salida, pero ha destacado el pulso de capacidades que siempre ha tenido las empresas aragonesas para saber adaptarse.

Preguntado por las medidas que se han tomado ya, Aliaga ha dicho que se están reforzando aduanas, inspección, etc, para que el impacto sea el menor posible. Y ha puesto el ejemplo del sector agroalimentario. Si se produjera un brexit duro, ha explicado, tomar medidas ya para evitar que un refuerzo de controles agroalimentarios por el lado británico pudiese ocasionar una avalancha y que ser perdieran productos perecederos. En cuanto a los sectores productivos que podrían resultar más afectados, ha destacado el industrial con la automoción a la cabeza así como en bienes de equipo y también el agroalimentario. Se trata, ha indicado, primero de estar bien informados y luego hacer los cálculos de cómo reforzar nuestra posición ante el brexit.

En cuanto al descenso de las prevsiones económicas que daba hoy Funcas, Aliaga ha dicho que habrá que estar atentos porque "se está anunciando una recesión", pero que en Aragón afortunadamente, "no tenemos todos todos los huevos puestos en la misma cesta y vamos a seguir trabajando en energías eólicas, inversiones en turismo y también en el sector agroalimentario para hacer frente a esa desaceleración" y que Aragón pueda seguir creciendo como hasta ahora por encima de la media.

Por su parte, Manuel Teruel ha señalado que lo que supone el 'brexit' es un cambio de paradigma y de trabajo. "No sabemos si va a ser suave o duro con lo que no podemos ponernos la venda antes de la herida", ha indicado, adelantando que habrá empresas que puedan repercutir el mayor precio de los aranceles si al final hay brexit sin acuerdo y otras que tendrán que asumirlo. En todo caso, ha advertido, "no nos alarmemos" porque "el Reino Unido tendrá que seguir comiendo y produciendo, con lo cual, vamos a ver qué pasa". Lo que sí ocurrirá, ha anticipado "es la pérdida de peso de la Unión Europea en un mundo global. Las empresas aguantarán, ya soportaron la crisis, son una máquina de resolver problemas y buscar soluciones, así que habrá que adecuarse a lo que venga".

Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, ha coincido en que el principal problema lo tienen los británicos ya que su economía lleva tiempo acusando los efectos del 'bréxit' y ha precisado que la labor ahora es "tratar de minimizar los efectos adversos que pueda tener para la economía española y aragonesa". Si bien, ha avanzado la dificultad de tener un diagnóstico ya que las consecuencias no están evaluadas ni podría hacerse tampoco el mismo 1 de noviembre, ha advertido. "Hemos de tener total confianza en el tejido empresarial aragonés porque ha sabido ante las dificultades del mercado interno, exportar y crecer".

Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón, ha indicado también que "no hay que crear alarmismo, pero sí saber adaptarse a lo que nos viene e ir buscando nuevos mercados o cómo adaptar la producción para hacer frente a la nueva realidad que salga del 'brexit'"