Los pensionistas convocan una manifestación el 16 de octubre en Madrid

Al grito "gobierne quien gobierne las pensiones se defienden", la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Zaragoza ha vuelto a salir a la calle este lunes para luchar por unas pensiones dignas. A estas manifestaciones ya habituales, 'Lunes al cierzo', se suma una nueva concentración multitudinaria convocada para el 16 de octubre en Madrid. Los pensionistas de toda España se reunirán en la capital para "ser escuchados". Primero se manifestarán en la Puerta del Sol y después frente al Congreso de los Diputados con el objetivo de que la Coordinadora Nacional de pensionistas sea recibida y escuchada por el Gobierno, y forme parte integrante de las negociaciones.

A modo de reivindicación, desde Andalucía y desde el País Vasco realizarán una marcha a pie para llegar a la concentración de Madrid, lo que supondrá un recorrido de más de 600 kilómetros para los primeros y de más de 300 para los segundos.

Falta de interlocutores

A pesar del parón por las vacaciones, la Coordinadora no ha cesado de trabajar durante el periodo estival para preparar las estrategias a seguir en otoño. Además, desde la asociación califican de "decepcionante" la carencia de Gobierno, al igual que la falta de interlocutores a los que dirigirse con sus reivindicaciones.

Ante esta situación los pensionistas no cesan de protestar precisamente porque el Gobierno "no ha hecho nada". Su máxima es que "suban las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que haya una pensión mínima de 1.084 euros al mes", ha explicado un miembro de la Coordinadora de Zaragoza, Félix Martínez. Además, piden que el trato con las viudas "sea bueno y tengan también la pensión mínima", ha añadido Martínez. Además, se ha situado en contra del Pacto de Toledo que ha considerado que "ha sido un disfraz de los gobiernos para ocultar asuntos y no ha beneficiado ni a los pensionistas ni a los trabajadores". No solo se reivindican por los derechos de los pensionistas si no que también luchan porque el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea como mínimo de 1.200 euros.

"Vamos a castigar al Partido Socialista si no hace nada", ha indicado Félix Martínez, quien ha asegurado que nos dirigimos hacia nuevas elecciones. Según la Coordinadora, la previsión de los resultados no va a favorecer la solución del problema de las pensiones y la inviabilidad de las mismas. A eso se suma la amenaza de la Mochila Austriaca, así como la puesta en marcha del Plan Europeo de Pensiones Privadas que sigue siendo, ha calificado la organización, una losa sobre las Pensiones Públicas.