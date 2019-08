Asaja Aragón cifra en 140 millones las pérdidas en cereal de secano por la sequía

Solo en cereal las pérdidas por la sequía en Aragón suponen 140 millones. Es la estimación que calcula Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca y vicepresidente de Asaja Aragón, después de que la organización agraria diese a conocer este martes el daño que la falta de lluvias ha ocasionado en los cultivos de toda España y que se elevan a 1.000 millones.

NOTICIAS RELACIONADAS Agroseguro inicia el pago de casi 3 millones de euros en Aragón por los daños de la sequía

"En nuestra comunidad el pasado año se recogieron 2,4 millones de toneladas de cereal y este año van a ser 1,8 millones, es decir, un 28% menos de cosecha", señaló Luna tras haber participado en la comisión nacional del cereal de Asaja. "Estamos hablando de pasar de los 22 millones de toneladas de cereal del año pasado en nuestro país a la mitad, unos 14 o 15 millones este año, es decir, un 30% menos de cosecha cuando España solo para consumo en piensos necesita 35 millones de toneladas con lo cual tendremos que importar mucho más de terceros países", advirtió, dejando claro que la comparativa se hace con 2018 porque "si comparamos la producción de este año en cereal con los récords que tuvimos en 2013 o 2016 en Aragón, las pérdidas que acarrea esta sequía serían aún mayores", constató.

El presidente de Asaja Huesca se refirió también a que en esos 1.000 millones de pérdidas en toda España, el 60% corresponden a Castilla y León. Así lo aseguró en una rueda de prensa el presidente de Asaja en esa Comunidad, Donaciano Dujo, que se quejó de la falta de respuesta. "Las administraciones en todos los niveles no tienen prisa por resolver las consecuencias de una campaña catastrófica como la de este 2019. No saben que el tiempo pasa y que la falta de liquidez no va a hacer posible el inicio de una nueva campaña", alertó. Dujo pidió que "sean efectivas las órdenes que establecen ayudas para los agricultores y ganaderos", como es el caso de la ayuda de subvenciones de mínimos destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas.

La voz de alarma de Asaja llegó en un día excepcional, en el que el cielo dejó algunas lluvias. En el norte de Aragón, se llegaron a registrar más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. "Ha sido una lluvia bien caída", explicó Federico Lorente, componente de la Junta Directiva de Araga. La cosecha de "pera, manzana roja y melocotón" se ha visto algo perjudicada ya que estas precipitaciones "han alterado el ritmo de trabajo: ahora es el momento de cosechar estos frutales", si bien han venido bien, reconoció, para "preparar la próxima siembra de la campaña del cereal" y no irían mal tampoco, añadió, futuras precipitaciones para el olivar.

"Ha llovido mucho en zonas de regadío y viene muy bien para recargar acuíferos", subrayó David Solano, de la Comisión ejecutiva de UAGA, aunque lamentó que "en la zona de leñosos no ha llovido y resultaba necesario además, en la zona del Bajo Aragón".