El programa de Finanzas Básicas de Ibercaja cuenta con dos nuevos colectivos prioritarios: los talleres para jóvenes con discapacidad (Cuentas fáciles) y los dirigidos a emprendedores, que se suman a los niños, universitarios y mayores. El año pasado se estrenaron también las aulas itinerantes en el medio rural para los mayores. Este jueves ha suscrito el acuerdo con la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) para adherirse al programa de educación financiera (Educa Funcas) de la organización heredera de las antiguas cajas de ahorros. José Luis Aguirre, presidente de Ibercaja, y Carlos Ocaña, director general de Funcas, han firmado el acuerdo que incluye un montante de 3,45 millones de euros este año, un 14,9% más que el pasado, a repartir entre nueve entidades, entre ellas la aragonesa.

Ocaña ha lamentado que en España "el nivel de cultura financiera es relativamente bajo" en parte por la falta formación en economía y finanzas en el sistema educativo, ha dicho. Algo que contrasta con que "la mayoría de los ciudadanos hacen un uso cada vez más intenso de los productos financieros", que están más al alcance y son "más complejos", ha reconocido.

Consideró una "buena idea" avanzar en los mecanismos de protección al consumidor como la nueva Autoridad de protección al cliente bancario que diseña el Gobierno y la posibilidad de una tasa a las entidades por reclamación "si no es muy importante", como la que se estudiaría de 200 euros que ha avanzado este jueves 'Cinco Días'.

Incertidumbre

A preguntas de los periodistas, Ocaña ha señalado que el retraso en la formación de Gobierno en España "hasta ahora no parece que tenga consecuencias" en las situación económica, teniendo en cuenta que este miércoles Bruselas elevó las previsiones para el país. Sin embargo, ha apuntado que "mirando al futuro, si esta situación durara mucho, no es buena para la economía porque la incertidumbre no es buena". Por ello, ha pedido que la situación política "se aclare lo más deprisa posible".

Por su parte, el presidente de Ibercaja, José Luis Aguirre, ha confesado que la operativa bancaria se ha complicado en la última década. "Los servicios de las cajas eran muy sencillos: libretas, imposiciones a plazo y préstamos generalmente de vivienda protegida, muy regulada". Ahora, con productos más complejos "es bueno para las entidades y el consumidor que aumenten los conocimientos de la clientela, especialmente de las nuevas generaciones".

Desde Ibercaja se ha recordado que la entidad lleva desde 2008 desarrollando actividades de educación financiera. Entre los objetivos, José Luis Rodrigo, director general de la fundación del banco aragonés, ha destacado el de "potenciar la confianza en el sector financiero".

El pasado año el banco realizó un total de 902 actividades, 690 ‘online’. Entre las 212 presenciales, en Aragón se llevaron a cabo 87 talleres, solo superados por las 93 en Madrid. Con ellas se llegó a 17.000 personas, de ellas 6.279 en actividades presenciales.

El programa Funcas Educa del año pasado supuso una inversión de tres millones de euros (55% para niños y jóvenes y el 45% para adultos), con 2.000 iniciativas y llegó a 8,5 millones de personas.