Los responsables de Recursos Humanos ya no tienen que enfrentarse a montones de currículums de papel cubriendo sus mesas de trabajo. La era digital supone más agilidad y muchas más herramientas para el cribado de personal. Sin embargo, la dificultad estriba en encontrar los perfiles técnicos que realmente necesitan las compañías. Arrojar luz sobre el problema que tienen más de la mitad de las empresas a la hora de atraer y retener talento es el objetivo de la jornada 'Innovación en la búsqueda de talento: ¿Estás preparado para el futuro?' que ha organizado Adecco este miércoles en Zaragoza y que ha contado con la participación de los responsables de RR. HH. de cuatro empresas.

Sobre todo Alberto Asín, de Adient Pedrola, y Alfredo Marco, de Exide-Tudor, han reconocido que les cuesta mucho encontrar perfiles de carácter técnico y que no hay nada más frustrante para una compañía que estar buscando una persona para cubrir un puesto y no encontrarlo. "Hoy el candidato es el rey, viene a las entrevistas con toda la información sobre la empresa, tiene todo en las redes y sabe muy bien a qué ofertas acudir y a cuáles no", ha reconocido Iria Vázquez-Palacios, directora de gestión de talento y empleabilidad del Grupo Adecco, que ha recomendado a las empresa ayudarse de robots sociales y otras herramientas digitales para reducir carga de trabajo cuando se enfrentan a un proceso de selección" y sobre todo, "tener una buena reputación como empresa en las redes sociales así como una imagen de excelencia operacional y compromiso".

"Estamos en un momento de cambio y lo único seguro es que en el momento en que nos consideramos expertos, dejamos de serlo", ha advertido Vázquez Palacios, convencida de que "la curiosidad favorece la empleabilidad y solo manteniendo una actitud abierta y de aprendizaje continuo, además de unos conocimientos que se dan por supuestos, se podrá atraer y retener el talento".

Lourdes Varona, directora de RR. HH. en la empresa finlandesa Hiab Cranes con planta en Zaragoza, ha dicho que el éxito de las organizaciones empresariales dependerá de cómo sepan gestionar el talento. "Sí que lo hay", ha dicho, y "a las empresas nos interesa encontrarlo por un puro interés mercantilista para generar riqueza ya que no somos ninguna ONG". A su juicio una persona talentosa no es otra que "aquella que sabe hacer bien las cosas y con voluntad de querer hacer más y acompañarnos hacia un futuro exitoso".

Tomás Ramos, director de la planta de Arcelor Mittal en Pedrola, ha dicho que "la reputación es la clave para que la gente te reconozca como una empresa entera y honesta". En su caso, han dicho, buscan "gente valiosa que tenga mucho valor que aportar en el sentido de concimiento, habilidades y actitud multiplicadora". No obstante, ha reconocido que "tenemos que ser muy listos no solo para atraer talento sino para desarrollarlo y ser capaces de entender a las nuevas generaciones que no suelen venir pidiéndote un aumento de sueldo sino flexibilidad para hacer su trabajo, responsabilidad para poder tomar decisiones, etc, es decir, hay que saber manejar un salario emocional, que les ofrezcas eso y que les haga sentirse parte de la empresa". Asimismo, ha reconocido que uno de los errores es "querer teledirigirlos".

Alberto Asín, de Adient Pedrola, ha coincidido en que "la gente no trabaja solo por salario sino que has de ofrecerles un proyecto compartido y explicarles qué es lo que aportan" y, en este sentido, ha puesto de ejemplo, una medición sobre el grado de bienestar de los empleados que hicieron recientemente y la sorpresa que se llevaron al comprobar que no eran los veteranos que llevan más de 15 años en la empresa los más satisfechos que hubiera sido lo normal dado que tienen mejores condiciones salariales y de todo tipo sino los recién incorporados a la fábrica de espumación hace dos años porque se sienten partícipes de un proyecto que han visto nacer desde que llegó la primera máquina hasta ahora en que está todo en marcha.

"Hay que medir cómo están nuestros equipos y cómo se sienten", ha recalcado la responsable de RR. HH. de Hiab Cranes para tener un conocimiento real de lo que ocurre en la organización. "Si no lo mides, no existe", ha dicho.

"La motivación es el elemento clave", ha señalado también por su parte Alfredo Marco, de Exide Tudor: "El liderazgo positivo y el clima laboral son fundamentales porque no hay nada peor que formar a alguien y que se te marche".

"Que se sepan cuidar las salidas". Eso es también básico, ha dicho Lourdes Varona, para "que la empresa conserve su imagen de marca y siempre hablen bien de nosotros".