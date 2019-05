Coherencia y gestión de la edad, retos de los responsables de Recursos Humanos

El mercado de trabajo cambia. También los perfiles de los trabajadores y, por supuesto, las relaciones laborales. Y a este nuevo escenario tienen que adaptarse los responsables de gestionar los recursos humanos de las empresas, cuyos retos de futuro pasan por la "coherencia" y la "gestión de la edad".

Así se puso de manifiesto en una mesa redonda celebrada este lunes en Zaragoza en el marco de un encuentro profesional organizado por la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe) con motivo de la conmemoración del I Día Internacional de los Recursos Humanos, y en el que participaron los directores de RR. HH. de Saica, José Ramón Til, y de Ibercaja, María Teresa Fernández; la sociedad directora de Ayanet, Tania Grande; el director de Estrategia del Grupo Integra, Boris Giambanco, así como Alejandro Coloma, Cristina Díaz y Silvia Rodrigálvarez, alumnos del máster propio de RR. HH. de la Universidad de Zaragoza.

Todos ellos coincidieron en señalar lo mucho que ha cambiado el trabajo desarrollado por estos profesionales y las profundas transformaciones que están por venir en este sector. Tanto que la representante de Ibercaja auguró que "el futuro quizá sea la semidesaparición de los recursos humanos". Estos expertos reiteraron además que las empresas ya no buscan "perfiles" para cubrir lo puestos de trabajo que ofertan. "Demandan personas con capacidad y potencial", señaló Grande, que aseguró que uno de los retos de futuro de los RR. HH. será la "coherencia". Porque en su opinión, lo que no puede suceder es que "se pida al potencial trabajador capacidad creativa o intraemprendimiento y después la empresa no tenga espacio para ser creativo o emprendedor", destacó.

El representante de Saica añadió que uno de los principales retos de este colectivo será "la gestión de la edad". En opinión de José Ramón Til, "no vamos a poder cubrir los puestos de trabajo, y no solo aquellos que exigen nuevas habilidades sino cualquier empleo", por lo que los directores de Recursos Humanos del futuro "tendréis que convencer a los mayores para que no se jubilen y sigan trabajando, bien a media jornada o desde su casa...", aconsejó a los participantes del encuentro más jóvenes.

Un cualificada "de referencia"

En el encuentro, en el que también se expusieron casos de éxito y hubo momento para la diversión con la organización de un ‘escape room’, también participó la decana de la Universidad de Zaragoza, Ruth Vallejo, que detalló las bondades Master de Recursos Humanos, propio de la Universidad de Zaragoza, que lleva tres años en funcionamiento "con una gran acogida entre los alumnos de distintas licenciaturas y grados y que ha llamado mucho la atención de los ingenieros".

Vallejo avanzó que se ha presentado un proyecto para conseguir que este formación sea considerada un máster de referencia, que ha conseguido situarse entre los cinco primeros de los once presentados tanto por su carácter transversal como por su respuesta a las nuevas tendencias del mercado laboral.