El 61% de los desempleados mayores de 55 años lleva más de un año sin trabajar, por lo que se consideran parados de larga duración. En concreto, el 43% no lo hace desde hace más de cuatro años; el 11%, desde hace más de dos; y el 7% lleva sin empleo entre uno y dos años, según el XI informe 'Tu edad es un tesoro' elaborado por la Fundación Adecco. Además, en Aragón, el 82% de los responsables de recursos humanos de la región reconocen no haber contratado a nadie que supere esa edad en el último año.

Los parados mayores de 55 años son los únicos que han aumentado durante el último año, frente al retroceso generalizado en el resto de edades. De este modo, los desempleados de este colectivo representan actualmente el 13% del total de parados, casi el doble que hace una década.

Sin ofertas laborales acordes

El 40% de los responsables de recursos humanos encuestados admite que la edad le genera dudas a la hora de contratar a trabajadores veteranos; principalmente, porque piensan que sus conocimientos estarán obsoletos, no encajarían en la plantilla de sus empresas porque la mayor parte de sus trabajadores son jóvenes y su absentismo será superior ante mayores problemas de salud. Por su parte, el 45% de los reclutadores explica que no ha contratado a ningún trabajador mayor de 55 años en el último año porque no ha habido ofertas laborales para este grupo de edad.

El estudio advierte que los prejuicios a los que se enfrentan los 'seniors' tienen un impacto directo en su autoestima: el 90% opina que su edad le perjudica en la búsqueda de empleo y admite sentir inseguridad cuando acude a las entrevistas de trabajo. Tanto es así, señala la Fundación Adecco, que un 58% considera que no podrá volver a trabajar nunca.

El director general de la entidad, Francisco Mesonero, subraya que los prejuicios y estereotipos que rodean a este colectivo están "muy asentados en el imaginario social" y hacen mella en las empresas, dando lugar a situaciones de discriminación por edad. "Resulta un absoluto contrasentido discriminar a un trabajador maduro en una sociedad en máximos históricos de envejecimiento, en la que la fuerza laboral senior va a ser la dominante y en la que la edad de jubilación tiende a incrementarse", añade.