La mitad de los parados cree que no encuentra empleo por su edad

La edad se convierte en un obstáculo para acceder al mercado laboral en España. Y no precisamente aquella que marca la época de juventud. Lo cree el 51,4% de los desempleados del país, que en una encuesta realizada por el Infoempleo y Adecco, se muestran convencidos de que sus dificultades para encontrar un puesto de trabajo tiene mucho que ver con los años que figuran en su carnet de identidad. Pero no es la única traba. La excesiva competencia para un mismo puesto de trabajo, la falta de experiencia o los estudios, tanto porque no se tienen o porque la formación no es la adecuada para los perfiles laborales que se ofertan, son otras de las causas que argumentan los parados para explicar por qué creen que continúan engrosando las listas de los servicios públicos de empleo. Hay incluso (un 12,6% de los encuestados) que achaca su situación “a la mala suerte y casi un 20% considera que sigue en el paro porque no dispone de contactos que le faciliten su acceso al empleo, según recoge el documento.

Los porcentajes se reducen notablemente entre aquellos que opinan que no encuentran trabajo porque las responsabilidades familiares que tienen (7,6%), porque no quieren cambiar de residencia (6,6%) o porque no saben buscar empleo o no le dedican el tiempo suficiente (2,3%). De hecho, el 44,6% de los encuestados asegura que se dedica “varias veces al día” a la búsqueda de un puesto de trabajo, y un 34,2% afirma que lo hace “al menos una vez al día”.

Quizá todos estos motivos son los explican las escasas expectativas de cambio que esperan los desempleados para los próximos meses. Lo demuestran las cifras del estudio. Apenas un 27,4% cree que será muy probable que pueda ponerse a trabajar en un futuro próximo, mientras que el prácticamente el 40% lo ve muy poco probable y un 35% responde a la cuestión con un simple “probable”.

¿Mejor empleo que prestación por paro?

Según el informe, el 67,5% de los desempleados no percibe ningún tipo de prestación por paro. Por ello, según detallan, su principal fuente de ingresos llega de sus familiares y amigos, aunque los hay (un 20,6%) que asegura disponer de ingresos que les permiten sobrevivir. Pero siete de cada diez son contundentes al afirmar que en el supuesto de que tuvieran derecho a recibir una prestación por desempleo durante los próximos 6 meses y les ofrecieran un trabajo con salario idéntico al subsidio y de la misma duración se decantarían por aceptar el empleo. En el lado contrario, el 5,6% lo rechazaría si no consigue un incremento salarial o una mayor duración del contrato y solo un 3,6% lo rechazaría sin nisiquiera luchar por unas mejores condiciones. Tres de cada diez desempleados “se lo pensaría” si se produjera esta situación.

La cualificación de los desempleados también tiene mucho que ver con la dificultad para encontrar empleo. De hecho, el estudio destaca que el 21,9% de los encuestados asegura que nunca o casi nunca encuentra ofertas de empleo que se ajusten a su perfil y la mitad afirma que lo consigue “a veces”. Solo el 27,3% reconoce encontrar con frecuencia ofertas que se adecúan a sus habilidades. Pese a ello, casi la mitad de los desempleados envía más de 50 currículos vitae al año: el 23,5% envía entre 50 y 100 y el 22,1% envía más de 100.