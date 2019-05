"Vamos en línea con el presupuesto, clavados con el objetivo que tenemos, que al cierre del trimestre está en 4 millones. Vamos haciendo los deberes correctamente", ha dicho el director general de Bantierra, Luis Ignacio Lucas, antes de presentar ante la Asamblea General de Socios, que ha tenido lugar hoy, los resultados de 2018 en que cerraron con resultado neto de 7,7 millones. "Eso supone en comparación con ejercicio anterior si aislamos un efecto significativo de una venta de una parte de negocio, de un incremento del 28%, o sea que evolución del negocio ha sido satisfactoria", ha indicado el directivo, si bien al computar dicha venta, de la unidad de negocio denominada Caja Abogados, en diciembre de 2017, el resultado neto sería un 15% menos de ganancias que el año anterior .

Respecto al ejercicio en curso, aunque ha adelantado el resultado del primer trimestre, Lucas no ha querido mostrarse demasiado optimista. "Seguimos teniendo una situación política confusa, incierta, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el 'brexit' que no sabemos cómo va a acabar y que afecta a las empresas de Aragón. Por tanto, y teniendo en cuenta que los tipos de interés no van a crecer posiblemente hasta mediados de 2020, desde el punto de vista de generación de resultados, las entidades financieras lo vamos a pasar mal. De hecho, se está viendo en todas las actualizaciones de los planes de negocio de las entidades que se están revisando pero a la baja", ha señalado el ejecutivo de Bantierra.

No obstante, ha descartado tener que acometer ningún plan de reestructuración o cierre de oficinas. "Nuestra política es diferente. Nosotros somos caja rural y uno de nuestros valores es la cercanía. Tenemos el 64% de red de oficinas en municipios de menos de 2.000 habitantes. Son entornos donde la rentabilidad es inferior porque la posibilidad de hacer negocio bancario ahí es menor que en el entorno urbano, pero como somos caja rural, nos debemos al entorno rural que nos ha visto nacer y no les podemos dejar en la estacada", ha reconocido matizando que "otra cosa es que intentemos adaptarnos a las nuevas tecnologías, a hacer acuerdos con municipios para tener un cajero desplazado y no dejar a la gente sin efectivo: son cosas que estamos valorando y evaluando y como poder hacerlas técnicamente porque al final puedes poner un cajero, pero si la gente mayor que hay allí no sabe utilizar la tarjeta. Desde la Fundación sí que les damos formación para que puedan o aprendan a utilizar mejor un móvil o un cajero".

Además, Luis Ignacio Lucas ha explicado que desde Bantierra siguen teniendo el foco en el negocio agroalimentario. "El año pasado hemos dado el 40% de financiación a este sector y seguiremos en esa tendencia y apoyando a pymes y autonómos". Sin embargo, sí ha reconocido que "donde nos quedan deberes por hacer es en mayor captación de clientes en el entorno urbano".

El director general de Bantierra ha hecho estas declaraciones antes de la 8ª Asamblea que pone final al proceso de Juntas Preparatorias, que se inició el pasado 15 de mayo, y que se han desarrollado en Cariñena, Huesca y Jaca; el día 16 en Barbastro, Logroño, Veruela, Monzón, Ejea de los Caballeros y Calatayud y, el día 17, en Zaragoza, Sariñena y Caspe. De todas ellas salieron el centenar de delegados que participaron en este acto.

Durante la asamblea, el presidente de Bantiera, Luis Olivera Bardají, ha tenido palabras de agradecimiento a los más de 6.000 nuevos socios que se han sumado en 2018 a la entidad aragonesa. Por su parte, el director general, Luis Ignacio Lucas, ha destacado la política crediticia de la entidad centrada en el sector primario y el apoyo al medio rural. Bantierra gestionó el pasado ejercicio casi 7.800 millones de euros de negocio minorista, un 0,8% más que el año anterior, gracias al incremento de la inversión rentable (+1,3%) y los depósitos de los clientes (+2,6%).

Durante 2018, Bantierra concedió más de 14.500 operaciones de préstamo y crédito por un volumen de 725 millones de euros, un 15% más que en 2017. De éstas, el 40% se destinaron al sector agroalimentario, el segmento tradicional de actuación de la Entidad. Con ello contribuyó a la reactivación de la economía de los territorios donde opera.

Además, la Caja continuó siendo líder en Aragón en la gestión de las ayudas PAC. Una de cada tres solicitudes de estas subvenciones se tramitó y domicilió en Bantierra.