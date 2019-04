Un "Primero de Mayo crucial" para que el crecimiento econonómico que lleva registrando España los últimos cinco años se reparta. Es el mensaje que han lanzado los líderes de los dos sindicatos mayoritarios en Aragón para no dejar pasar la oportunidad de salir este próximo miércoles a las calles y reivindicar que "la recuperación llegue a las personas".

"La devaluación salarial y la precariedad tienen que acabar. Lo pedimos primero al Gobierno del PP y tras la moción de censura, a un Partido Socialista en franca minoría, y comprobamos con malestar y rabia que este ha sido un año perdido", ha dicho Manuel Pina, máximo responsable de CC. OO. en Aragón. "Pedimos a los trabajadores que voten tanto este domingo como el próximo 26 de mayo porque nos jugamos todas las políticas ecónomicas y laborales. También les pedimos que tengan una presencia masiva en las calles para poder defender, gobierne quien gobierne, ante la mesa de negociación el decálogo de medidas que les hemos presentado a los partidos para que haya un reparto de la riqueza". O "hay reparto o habrá conflicto, independientemente del color político que tenga el nuevo Ejecutivo" ha advertido el sindicalista.

Sus declaraciones se han producido en la rueda de prensa convocada para presentar la manifestación que tendrá lugar en Zaragoza el Primero de Mayo que partirá a las 11.30 de la calle San Miguel y desembocará en la Plaza Paraíso ante el Paraninfo de la Universidad. Asimismo habrá concentraciones en Huesca y Teruel a la misma hora en la Plaza de Navarra y en la Plaza de la Catedral, respectivamente, y también manifestaciones en Andorra a las 12.00 y otros actos en Mallén a las 9.00 y 13. 000 horas y en Tarazona a las 12.00 del mediodía.

"Los trabajadores no han salido de la crisis", ha criticado el líder de UGT Aragón, Daniel Alastuey. "España tienen 1.400.000 parados más que antes de la crisis y Aragón 34.000 desempleados más". Unas cifras, ha dicho, que añadidas a la "devaluación salarial y la precarización del empleo hacen que el gran perdedor de la crisis haya sido la clase trabajadora, a la que ha pedido acudir a las urnas y a las calles masivamente porque "nos lo estamos jugando todo: si no hay presión sindical en la calle, las cosas no van a cambiar", ha avisado. "Hay que estar dispuestos a movilizarse para lograr la derogación de la reforma laboral. O se deroga o será imposible la recuperación salarial", ha recalcado calificando de "timo de la estampita" la promesa de los partidos de la derecha de bajar impuestos porque "eso solo hace que los ricos tengan más dinero cuando lo que hace falta es una reforma fiscal progresiva que aumente los ingresos del Estado para ganar en servicios públicos, pensiones y mejoras para los ciudadanos". Asimismo, ha insistido en la necesidad de que ningún trabajador se quede en casa sino que vayan todo a votar para "preservar las libertades" y no derivar hacia "democracias zombis, que son muy débiles". Los partidos, ha añadido, tienen que "darse cuenta de la robustez, el músculo y la fuerza de las organizaciones sindicales y de los trabajadores para que mejoren el empleo, deroguen la reforma laboral e inviertan en políticas activas que permitan la recualificación.