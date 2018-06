La industria auxiliar de automoción generó 5 millones de horas de trabajo en 2017

La directora de zona de Randstad, Pilar Giménez, ha detallado que en Aragón, las auxiliares del sector generaron 5 millones de horas de trabajo en 2017, lo que supone a jornada completa, unos 3.000 contratos temporales, de los que Randstad gestionó uno de cada tres y de los que un 33% desembocaron en la vinculación del trabajador con la empresa. Preguntada sobre la estimación para este año, Giménez ha precisado que "aunque en mayo se ha suavizado el ratio de crecimiento en empleo, será a final de octubre o mediados de noviembre cuando vuelva a repuntar y previsiblemente acabemos con un buen dato de crecimiento por encima del que hubo en 2017". Y para apuntalar esta estimación, ha añadido, que "cada vez más empresas nos solicitan perfiles para hacer consolidación de estructuras internas". "Es el doble que hace un año. Por ejemplo necesitan cubrir un puesto de ingeniero de calidad y te piden perfiles para contratarlo ellos directamente y eso es muy bueno", según Laura Izuel, responsable de la Oficina de Automoción de Randstad en Aragón.

David Romeral, director gerente del Cluster de la Automoción de Aragón (CAAR), ha justificado esta ralentización en la creación de empleo con respecto al año pasado en que mientras en 2017 estaba Opel Figueruelas con el lanzamiento de los nuevos modelos, el C3 Aircross y el Crossland X, este año se está a la expectativa del lanzamiento del nuevo Corsa a finales de 2019. Además, ha adelantado, las auxiliares están a expensas de lo que suceda con el turno 18 que la factoría zaragozana seguramente implantará a la vuelta de vacaciones y que traducirá en una mayor contratación.

Pese a las buenas expectativas para la industria auxiliar en Aragón, el director de Randstad Research ha puesto el acento en tres alertas o factores de riesgo en cuanto a Recursos Humanos como son el incremento del absentismo, el déficit de talento y el aumento en la rotación de personal aunque siga estando en automoción por debajo de la media de otros sectores. Respecto al absentismo Valentín Bote se ha mostrado especialmente preocupado ya que 3 de cada 10 empresas tienen los niveles más altos de los últimos cinco años sobre todo por bajas por Incapacidad Temporal y ausencias no justificadas. En Aragón, Pilar Giménez ha dado la estimación de un 3,8 o 4% de absentismo en el sector cuando veníamos de unas cifras por debajo del 2% con lo que eso supone en cuanto a restar competitividad y productividad a la empresa.

En cuanto a la falta de talento, el 65% de las empresas de automoción en España acusan este problema, piensan que está limitando su crecimiento y ven que "en 2019 va a ser todavía más grave".

Por último, Romeral se ha referido a la necesidad de estar atentos a estos riesgos en un sector que goza de buena salud. "Se han instalado en Aragón nuevas fábricas de automoción que no estaban hace dos años, se ha estimulado la competencia que favorecerá también la llegada de más empresas tecnológicas relacionadas con el vechículo eléctrico y conectado".

Asimismo, ha previsto un crecimiento en el empleo en automoción solo teniendo en cuenta las empresas que forman parte del CAAR de entre el 8 y el 10% este año y también de las inversiones vinculadas al lanzamiento del nuevo Corsa el próximo año. Eso sí, ha llamado la atención sobre la necesidad de despertar más vocaciones entre los jóvenes para que apuesten por trabajar por un sector que todavía no resulta lo suficientemente atractivo y que necesita de operarios cualificados. Según Laura Izuel, "las empresas nos demandan todo tipo de perfiles desde puestos de peón, soldadores que no hay, ingenieros, responsables de calidad, etc".

Por último, Romeral ha recordado que el jueves próximo celebran asamblea del CAAR y habrá una jornada también en el ITA Innova para medir inversiones que necesita Opel y la industria auxiliar para afrontar los retos del coche eléctrico que fabricará Figueruelas en 2020. Una estimación que las diferentes empresas tendrán que hacer llegar a la DGA en septiembre ya que según publicó recientemente el BOA está abierta la convocatoria de 'manifestación de interés' para que a lo largo de estos meses puedan presentarle qué necesidades de inversión tienen para subvencionarlas.