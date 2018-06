La agricultura ecológica se abre (más) paso en los lineales de Carrefour

Los productos ecológicos de la Comunidad tendrán una presencia más relevante y una promoción diferenciara en los lineales de Carrefour, donde no solo se incrementará el número de referencias con sello aragonés, sino que además se dará entrada a productos que hoy en día no se comercializan en sus establecimientos. Y aunque esta acción comenzará en los supermercados implantados en Aragón, la cadena de distribución no descarta que se extienda por otros centros repartidos por todo el país.