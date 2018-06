Tres cartas con premio contra defraudadores

"Enseñar el coste de lo que no tiene valor”. Esto es algo que han aprendido los participantes del último concurso de redacción ‘Carta a un defraudador’ que convoca cada año la Agencia Tributaria en Aragón. Una definición que ha dado este viernes María José Pirla, profesora del IES Andalán, que ha acudido a acompañar a María Ioana Mihaila, alumna de 4º de Secundaria del centro, de 16 años, que se ha hecho con uno de los tres premios de esta convocatoria, en la que han sido galardonados también Miguel Sánchez, que estudia 5º de Primaria en el colegio Cardenal Xavierre y Marta Sola, de 3º de Secundaria del IES Francisco Grande Covián. En esta edición número doce han llegado 200 cartas y se han seleccionado solo tres ganadoras en una categoría única.

Los ganadores lo tienen claro. “Si no contribuyes con tus obligaciones tributarias, lo que consigues es que no haya dinero suficiente para la educación, la sanidad, las carreteras, las jubilaciones, etc”, ha apuntado Marta, de 14 años, en su misiva, que ha leído como sus compañeros en la sede de la Agencia. En ella se ha inspirado en su abuelo Matías. “Le pregunté a mis padres cómo pudieron estudiar tanto si mis abuelos no tenían tantos recursos”, ha explicado luego.

“¿Cree usted, realmente, que es más inteligente que los demás por ahorrarse algo de dinero? Déjeme decirle algo, señor: cuando usted defrauda, no solo engaña a la Agencia Tributaria. Engaña a todas las personas que le rodean. Decepciona a niños, ancianos, discapacitados...”, le ha recriminado en su carta María Ioana a quien no paga impuestos.

Prevenir el fraude