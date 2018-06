La plantilla de la nave de pinturas de Opel dice no al cambio de calendario

Los trabajadores de mantenimiento de Opel Figueruelas, concretamente los que trabajan en la nave de Pinturas, han rechazado la útlima propuesta de modificación sustancial de calendario que se les hizo la empresa y que consistía en dado que había voluntarios, en concreto 10, para el turno de doce horas en fin de semana, a los demás se les ofrecía ocho horas en fin de semana durante 20 semanas en las que se trabajarían cuatro fines de semana y se libraría uno y al finalizar este ciclo, los no voluntarios irían durante 40 semanas a los turnos normales A y B. Sin embargo, los afectados han dicho no. Del censo de 50 votantes, 23 han votado sí, 26 que no y 1 en blanco.