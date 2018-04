Siguen las protestas del personal de mantenimiento de Opel Figueruelas contra el cambio en sus condiciones

Llevan prácticamente todo el mes de marzo los trabajadores de mantenimiento de Opel con concentraciones a la entrada del turno (mañana, tarde y noche) todos los días y también en la pausa del bocadillo para exigir que no se les aplique la modificación sustancial de condiciones de trabajo que la empresa pretende.

Aunque Opel no ha iniciado la negociación oficial de esta modificación sustancial de condiciones, sí está manteniendo ya conversaciones con los representantes del comité de empresa para ver nave por nave como pueden aplicar la modificación de calendarios "buscando la mejor manera de hacer confluir los intereses de los trabajadores con los de la compañía" porque no hay que olvidar, según fuentes de la misma, que "la rentabilidad de la planta garantiza el futuro de todos" incluido este colectivo de 500 trabajadores.

Aunque, según la dirección, "es necesario reorganizar los calendarios de este colectivo de una forma más racional acorde a los sistemas de producción" , los trabajadores no parecen estar de acuerdo ni con la forma ni con el fondo. "Lo que la empresa pretende es que trabajemos 12 horas consecutivas el sábado y otras 12 el domingo durante tres meses sucesivos ¡como en el siglo XIX", denuncian, y también que cuando no hagan labores de mantenimiento puedan pasar a realizar otras de coordinación en producción. "Nuestras condiciones de trabajo, ya de por sí duras, pueden empeorar muchísimo", advierten, y por eso no solo se están movilizando sino que recogieron hace más de 15 días más de 400 firmas para reclamar que no se les aplique este cambio sustancial.