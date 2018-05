Opel Figueruelas prevé más de 200 contratos hasta final de año

Ya finalizado el convenio de colaboración que Opel Figueruelas firmó en marzo de 2015 con el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), a lo largo de estos tres años se ha contratado ya a más de 850 personas para sustituir al mismo número de trabajadores acogidos a la prejubilación. "En lo que queda del ejercicio actual previsiblemente se contratarán otros 200 entre las personas que han superado el curso de formación" según han informado fuentes de la compañía automovilística. "En total se ha formado 1.620 personas en 81 cursos impartidos en la planta de Zaragoza y se contratará a más de un millar" en todo el periodo. Ese fue el el compromiso establecido en el convenio Opel-Inaem, que la marca debía contratar como mínimo al 60% de los participantes en estos cursos de 160 horas y "se ha contratado ya a más de 850 personas". A lo largo del ejercicio se contratará a 200 más fruto de este convenio, han reiterado desde la dirección de Opel.

Lo que no está claro todavía es cómo Opel podrá mantener el contrato de relevo a partir del año próximo año, dado que la norma que lo regula vence a finales de 2018 y para las empresas supondrá un coste mucho mayor el mantenimiento del empleo a través de esta fórmula. Por tanto, en breve, sindicatos y dirección de Opel tendrán que empezar a negociar qué medidas se pueden introducir para que no resulte tan gravoso y se pueda seguir renovando al personal en la fábrica por la vía de las prejubilaciones y con la garantía de que no se pierda ningún puesto de trabajo. De hecho, el convenio firmado en enero en Figueruelas solo contempla contratos indefinidos para los relevistas hasta mitad de año, después ya pasan a tener un carácter temporal.

Según fuentes del comité de empresa, en 2019 habrá ya unos 1.514 trabajadores en Figueruelas por encima de los 60 años en condiciones de acceder a este sistema de contrato de relevo cuya norma vence a final de año. Por tanto, las partes tendrán que negociar sí o sí cómo hacer viable esta fórmula para que no se pierda empleo en la planta zaragozana.