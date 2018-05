La fábrica de La Bella Easo por fin tiene convenio

Los trabajadores que a partir de ahora se incorporen a trabajar a La Bella Easo, fábrica con 50 años de historia ubicada en Malpica y que después de haber cambiado de manos varias veces en los últimos años es actualmente propiedad de Bimbo, ya no van a tener las mimas condiciones salariales que los veteranos. La doble escala, con la reorganización de los grupos profesionales, está incluida en el preacuerdo alcanzado en noviembre de 2017 por el comité, integrado por UGT, OSTA , USO y

CC. OO. (el único que no lo suscribió), y la dirección de la empresa. Un pacto, que no se ha hecho firme hasta esta misma semana, siete meses después, cuando las partes por fin, han firmado dicho preacuerdo que incluye el mantenimiento de salario base más el plus de convenio -eso sí computado a una mochila ‘ad personam’ en algunas de las categorías profesionales que no incluyen a los ayudantes (los que empaquetan)- y el aumento de jornada un día en 2018 y tres más en 2019. Así las nuevas incorporaciones ya no serán beneficiarias de esta mochila 'ad personam'.