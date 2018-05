Ibercaja obtiene un beneficio neto de 22,6 millones y aumenta un 3% sus recursos de clientes

Como explica la entidad en la nota de prensa remitida a los medios, la gestión de activos sigue impulsando el crecimiento de recursos de clientes que han alcanzado 56.747 millones en marzo de 2018, 1.698 millones más que al cierre del primer trimestre de 2017, lo que supone un crecimiento interanual del 3,1%. "Al igual que en los últimos trimestres, la gestión de activos y los seguros de ahorro han sido el motor principal de esta evolución, con un crecimiento del 7,1% interanual hasta los 25.979 millones. Este volumen representa ya el 46% del total de recursos de clientes".

Asimismo, Ibercaja destaca que los fondos de inversión vuelven a liderar este crecimiento, con un avance interanual del 12,4%, situándose ya por encima de los 12.500 millones, lo que equivale a una cuota de mercado del 4,7%.

El saldo gestionado en fondos de pensiones asciende a 6.297 millones , un 1,6% más que al cierre del primer trimestre de 2017, lo que representa una cuota de mercado del 5,7%. Además, Ibercaja Pensión ha recibido, por tercer año consecutivo, el reconocimiento como “mejor gestora nacional de pensiones” que otorgan Expansión y AllFunds. Mientras, los seguros de vida han aumentado un 2,9% interanual hasta los 6.958 millones, un 3,8% del mercado español.

Las primas de seguros de riesgo (vida riesgo y no vida) muestran un comportamiento destacado, con un crecimiento del 10,8% interanual. En particular, en el ámbito de los seguros de no vida, cabe subrayar el dinamismo de los seguros agrarios (+92%), los de protección de pagos (+89%) y los de responsabilidad civil (+28,5%).

La nota de la entidad financiera destaca también que en línea con la evolución de trimestres pasados, el ahorro a la vista sigue ganando peso dentro del total de los depósitos, con un crecimiento del 14% hasta los 24.619 millones, representando ya el 80% de la base agregada de depósitos.

La financiación a empresas, el 70% del crédito

Ibercaja ha formalizado 1.319 millones en nuevo crédito durante el primer trimestre de 2018, un 9,7% más que entre enero y marzo de 2017. El 70% de este importe (928 millones) se ha destinado a la financiación de pymes, segmento objetivo prioritario en el Plan Estratégico 2018 – 2020.

Adicionalmente, la financiación acumulada de capital circulante de empresas se ha incrementado un 13,8% interanual, superando los 1.600 millones. Dentro de esta partida, la financiación al comercio exterior presenta un incremento relevante, del 20% frente al primer trimestre de 2017.

La consolidación de la reactivación del mercado inmobiliario en España se refleja en el repunte de la financiación para nuevas promociones inmobiliarias, que progresa un 35% interanual en este primer trimestre del año, y en el incremento del 10% en la formalización de nuevas hipotecas individuales para adquisición de vivienda.

Los ingresos recurrentes avanzan un 2,8%

El margen de intereses asciende a 138 millones de euros, un 2,4% más que el correspondiente al primer trimestre de 2017, rompiendo así la tendencia decreciente de los últimos trimestres derivada del contexto de tipos de interés.

Por su parte, las comisiones netas progresan un 3,4% interanual hasta los 89,9 millones de euros, impulsadas por los cobros asociados a la gestión de activos y los seguros (+6,1% interanual), que representan el 57% del total de ingresos por comisiones del banco, mientras que las comisiones por servicios bancarios se mantienen estables en el periodo.

En conjunto, los ingresos recurrentes (margen de intereses + comisiones) alcanzan a cierre de marzo de 2018 los 227,9 millones de euros, un 2,8% más que en el primer trimestre de 2017. Los costes de explotación crecen un 25,2% en este primer trimestre debido a la inclusión de 55,5 millones de euros de gastos extraordinarios correspondientes al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) acordado en mayo de 2017. Este acuerdo hace posible que la Entidad pueda reducir hasta en un 11% su estructura de gastos durante los próximos trimestres. Excluyendo el efecto del ERE, los gastos de explotación se reducen un 9,5% interanual.

El beneficio recurrente antes de provisiones (margen de intereses + comisiones – gastos de explotación recurrentes) crece un 35% interanual hasta los 83 millones de euros, mejorando el ratio sobre ATM en 20 puntos básicos con respecto a marzo de 2017. La dotación a provisiones en el trimestre cae un 79% respecto al mismo período de 2017.