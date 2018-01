"Le diremos a la DGA que la propuesta de Opel nos lleva a una industria de trabajadores pobres en Aragón"

Desbloquear la situación en Opel y que dirección y sindicatos vuelvan a sentarse a negociar es lo que pretende este jueves el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, en la reunión que acaba de mantener con la dirección del grupo francés y ya esta tarde, a partir de las 17.45 con la compañía pero también con el comité de empresa. Esa segunda cita se ha abierto además a la participación de los secretarios generales de las federaciones de Industria de los cinco sindicatos que integran el comité de Figueruelas (UGT, CC. OO. CGT, OSTA y Acumagme).

"Le vamos a decir a la DGA que la propuesta de Opel nos llevaría a un tejido industrial de trabajadores pobres en Aragón porque si en la fábrica zaragozana nos rebajamos el salario más del 17% como pretende la compañía, imagínate lo que pasará en toda la industria auxiliar, que tiene un salario que en muchas ocasiones no llega ni a los 1.000 euros al mes, es decir, unos 14.000 al año de media", manifiesta Juan Pardo, secretario general de la sección sindical de OSTA en el comité de empresa. Si lo que quieren es que 25.000 trabajadores, que son los que emplea la red de proveedores de Opel en Aragón, cobren 800 euros al mes o menos, entonces que avalen la propuesta de la empresa", ha añadido. "Esto es una pirámide en escala. Si a la plantilla de Opel le rebajan drásticamente las condiciones, a las auxiliares ni te cuento".

Pardo asegura que van a darle a Lambán toda clase de explicaciones para que entienda que es la empresa la que debe dejar de enrocarse en su postura de que "no habrá inversiones si no nos bajamos los salarios". A su juicio, la negociación está viciada desde el comienzo, porque la compañía solo quieren hablar de su propuesta de rebaja de condiciones y de nada más. Y eso, entiende, no es negociar.