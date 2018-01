El comité rechaza la propuesta de Opel, seguirá negociando y llamará a referéndum a la plantilla

"La propuesta de Opel no nos vale. Con lo que nos ha presentado, no podemos llegar a un acuerdo. Hay que seguir negociando". Así resumía ayer José Carlos Jimeno, secretario general de la sección sindical de UGT en Figueruelas, el sentir que le trasladaron cientos de afiliados ugetistas que acudieron a la asamblea celebrada en Salesianos. "Hemos rechazado la propuesta de la empresa. Y la gente está de acuerdo", añadió José María Fernando, su homólogo en Comisiones Obreras "Aunque nos tomamos en serio la fecha límite de este lunes, día 29, fijada por la empresa para llegar al acuerdo, Opel tiene que aceptar que nos ha de dar tiempo para hacer el referéndum. No habrá acuerdo sin consultar a la plantilla", advirtió.