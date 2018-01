Opel está creando una alarma social que no está justificada, según Acumagme

El anuncio de la decisión de Opel de paralizar el proyecto del nuevo Corsa y frenar el resto de inversiones para la planta de Figueruelas "está creando una alarma social que no está justificada", dice Javier Lezcano, de Acumagme. A expensas de que la ejecutiva del sindicato de cuadros al que pertenece analice pormenorizadamente este jueves lo que les ha dicho la compañía, Lezcano piensa que "no puede ser una decisión definitiva" la que Opel les ha trasladado sino una medida de presión para que la Administración y toda la sociedad se implique y llegar así a una situación de conflicto total que la representación de los trabajadores no quiere.