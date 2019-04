El CV Teruel busca en Palma cerrar el pase a la final de la Superliga

Una victoria. Es lo que busca el Club Voleibol Teruel este viernes en Palma. Un triunfo que le conceda el billete para la final, una más, por el título de la Superliga, torneo que defiende este curso. Una final especial: hace diez años conquistó la primera de sus seis coronas. Un momento de gloria que se ha repetido en seis ocasiones y que desea festejar de nuevo junto a su fiel hinchada naranja. Pero el CV Teruel y su técnico, Miguel Rivera, no caminan tan rápido como el sentimiento del aficionado. El entrenador apela al partido a partido para culminar con éxito las diferentes etapas que se le presenta a su plantilla. Y, tras culminar el fin de semana pasado con dos partidos ganados la primera parte de la eliminatoria del ‘play off’, la escuadra naranja aspira a rematar la serie, sabedor de que Urbia Voley Palma no se lo va poner fácil.

El pabellón Son Moix es el escenario esta noche (20.00) de un duelo de altura, el tercero de los cinco programados en la semifinal. "Nos esperan partidos tensos y peleados en Palma. Tenemos ventaja, pero no hay que relajarse. No será fácil", advertía Rivera al finalizar el choque del domingo. Sin quererlo, el preparador hablaba en plural, sabedor de que Urbia va a tratar de exprimir al máximo su juego para prolongar la serie al quinto partido. El vestuario que gestiona Marcos Dreyer es "optimista" de cara a hacer valer el factor pista para equilibrar la eliminatoria. Y toma como referencia lo ocurrido en Los Planos: el sábado, en un duelo loco, Urbia logró llevar al límite al conjunto aragonés, que resolvió en el ‘tie break’ un triunfo que se decidió por detalles; y el domingo, el dominio del CV Teruel fue más claro, interpretando el planteamiento táctico del rival. Andrés Villena y Thomas Ereu fueron dos de los nombres propios del conjunto: el opuesto sumó 32 puntos en el primer choque y 17 en el segundo, mientras que el receptor obtuvo 33 puntos entre los dos partidos. La profundidad del banquillo también permitió a Rivera encontrar soluciones rápidas y efectivas cuando alguno de sus titulares no se mostró efectivo. Variantes como la presencia de Víctor Rodríguez, que fue decisivo en el segundo duelo gracias a su acierto en bloqueo, saque y ataque.

Destacado El CV Teruel suma su segundo punto ante Urbia Palma y acaricia la final

El CV Teruel no ha dado opciones al Urbia Palma en la fase regular y en la Copa del Rey sufrió para tumbar en semifinales a un rival al que le faltó poco para forzar el quinto set. Después de los dos primeros enfrentamientos del ‘play off’, el conjunto de Dreyer cree estar mentalizado y preparado para romper esta negativa dinámica y remontar. Si en algo sobresalen los equipos de Marcos Dreyer es que nunca dejan de creer. Para dar la vuelta al marcador, el Urbia se apoya principalmente en la capacidad ofensiva de su opuesto Gerard Osorio y del punta Cairus, imparables por momentos en Los Planos. La potencia en el saque y la gran labor en recepción y bloqueo también serán determinantes si Urbia quiere romper la fortaleza del CV Teruel.

En la otra semifinal, el Unicaja Almería viaja a Ibiza también con dos puntos de ventaja en el marcador. El Ushuaïa, que condujo al ‘tie break’ el primer partido y salió debilitado en el segundo, apela al factor cancha, como lo ha demostrado cada semana en la fase regular, para mantener vivo el sueño de la final