El CV Teruel suma su segundo punto ante Urbia Palma y acaricia la final

El Club Voleibol Teruel está a un partido de disputar la final de la Superliga. Fue en la temporada 2008/2009 cuando el conjunto aragonés inició su idilio con el momento cumbre del campeonato, ése que brinda momentos de gloria. Entonces, en Almería, la escuadra naranja inscribió por primera vez su nombre en el palmarés de la competición, con un triunfo mágico sobre el Unicaja que regaló a su maravillosa hinchada naranja con su primera corona nacional. Solo ha fallado una vez a su cita con la final (2016/2017), lo que demuestra la grandeza del CV Teruel. Y este curso, el campeón del tramo regular del torneo tampoco quiere faltar. El equipo de Miguel Rivera va camino de lograr el billete para el trascendental tramo del ‘play off’ después de un fin de semana intenso en el pabellón Los Planos, de alto voltaje, que se ha cerrado con dos puntos en el casillero ante un rival, el Urbia Palma, que le ha exigido lo máximo. Si el sábado, en un duelo loco, el conjunto aragonés resolvió en el ‘tie break’ el triunfo, este domingo el dominio fue más claro y acabó conquistando una victoria que pone de cara la eliminatoria (3-1).

"Estamos satisfechos por sumar el segundo punto tras un buen encuentro. Es el mejor resultado posible. Pero esto no está terminado porque nos esperan partidos tensos y peleados en Palma", aseguraba Rivera. El CV Teruel tratará de no prolongar las semifinales y resolver el viernes, día 12 (20.00), el pase. Pero el técnico sabe que el bloque de Marcos Dreyer no se lo va a poner fácil, como se ha podido ver este fin de semana, apretando los marcadores y forzando la máquina naranja.

"Más orden en bloqueo y defensa". Así analizaba Rivera la diferencia entre los dos duelos. Este domingo, el CV Teruel cometió menos errores en el saque, con un juego más táctico y menos agresivo. Una de las virtudes de la escuadra turolense es que supo interpretar a la perfección los cambios de juego que propuso Urbia Palma; el equipo de Rivera fue capaz de adaptarse a las modificaciones tácticas, resolviendo con oficio y mucho trabajo todos los inconvenientes de Palma iba marcando. La profundidad del banquillo turolense también permite que el entrenador encuentre soluciones rápidas y efectivas cuando alguno de sus titulares, como Balsa Radunovic, no tiene su tarde. Víctor Rodríguez salió al final del primer set para quedarse y cambiar siempre la dinámica local con un derroche de efectividad en el bloqueo, saque y ataque (14 puntos totales).

Quedaba por saber ayer si el esfuerzo de los cinco sets jugados el sábado podía pasar factura, especialmente en la concentración. Los dos equipos no la acusaron de inicio. Las dos primeras mangas tuvieron el mismo recorrido: máxima igualdad. El Urbia Palma se mostraba más acertado en el saque, molestando la recepción turolense y lastrando sus acciones de ataque. En los dos parciales, Palma llevó el control, sujetado por sus tres pilares -Cairus, Osorio y Jordi Ramón-. Pero los errores se pagan caro. En el primer set, el conjunto balear no supo gestionar los últimos puntos (22-23); en el segundo, fue el CV Teruel el que careció de acierto tras remontar (14-19, 19-19).

La afición naranja ha respondido a la llamada del CV Teruel y no ha fallado en Los Planos. Jorge Escudero

La afición animaba y el equipo de sus amores subió un punto más el ritmo del duelo. Con Ereu soportando la carga en ataque, el CV Teruel no tardó en imponer su juego, poner a cero el contador de errores y sumar ventajas (16-12, 19-13, 22-16), imposibles de alcanzar para el Urbia Palma, al que le empezaron a flaquear las fuerzas y la fortaleza mental. Con un imperial Víctor Rodríguez cerró el tercer set, para seguir en la ola del acierto en el cuarto, con un gran trabajo en todas sus líneas y un dominio total (17-11). Solo el ímpetu de Osorio impidió que el CV Teruel pusiera el broche más rápido, cuando Palma se acercó peligrosamente (24-24) y casi fuerza el ‘tie break’. Rangel, al saque, puso orden y el 3-1 definitivo.

CV Teruel: Radunovic (3), Fornés (9), Bugallo (6), Rangel (5), Villena (17) y Ereu (15) –sexteto inicial–, Gámiz (líbero). También jugaron Víctor Rodríguez (14), Torcello, Jovanovic y Colito.

Urbia Voley Palma: Da Cruz (7), Perini (3), Jean Pascal (7), Jordi Ramón (9), Cairus (20), Osorio (15) –sexteto inicial–, Carinelli (líbero). También jugaron Mas (libero), Graven, Carlos Jiménez (4), Llopart.

Sets: 25-23 (26 min), 23-25 (29 min), 25-20 (24 min) y 26-24 (30 min).

Árbitros: José Luis Arrarte y Ángel Romero.

Incidencias: segundo partido de semifinales del ‘play off’ al título de la Superliga jugado en Los Planos ante 1.600 espectadores.