Pulido: "Van a intentar arrebataros algo nuestro y hay que ponérselo difícil"

Jorge Pulido es el futbolista de la actual SD Huesca con más experiencia en derbis aragoneses. El del sábado en El Alcoraz será el noveno, y acumula vivencias de todo tipo que le permiten hablar con conocimiento de causa de un choque con la permanencia en el horizonte para ambos clubes. Ha ganado, empatado y perdido con el Real Zaragoza; ha sido expulsado; ha salido en la foto de situaciones polémicas y ha celebrado triunfos históricos como los de La Romareda en la primera vuelta (0-2) o en la 19-30 con el gol de Galán en el último suspiro (0-1).

A esta colección de hitos se añade el nacimiento en la madrugada de este miércoles de su segundo hijo, Eric, lo que otorgará al partido un barniz emocional aún más acusado. El defensa y capitán de la SD Huesca expresó en la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol el deseo de “ganar” y “mantenernos en Segunda”. Además, realizó un llamamiento a la “tranquilidad” y la “mente fría”, a una gestión racional del partido para que los oscenses no pierdan las señas de identidad bajo el alud de las emociones que siempre rodean este tipo de citas.

Los anfitriones del derbi aragonés consideran que “todavía hay que pelear, por mucho que hagas cuentas los puntos son los de todos los años”. En clave de este SD Huesca-Real Zaragoza, se añade la necesidad de levantar la cabeza después de la derrota del pasado domingo en Ferrol. Se impone la peculiaridad de este duelo regional, un “partido especial para todo el mundo que siente estos colores. Sé lo que son las altas pulsaciones con mi expulsión de la campaña pasada”, recordaba Pulido. Entiende que la pasión, “no debe llevar a sobreexcitarnos y cometer errores. Ojalá vivamos un derbi grande como se merece, con respeto y la gente animando al Huesca. Ojalá podamos dedicarles la victoria”.

El 2-1 en A Malata adquiere la forma de un paréntesis dentro de un contexto general de una segunda vuelta en la que “estamos haciendo las cosas bien”. No considera que por delante se sitúe una ocasión para ponerse a la altura del Real Zaragoza desde un punto de vista histórico: “Es un equipo de los grandes, ha hecho historia en el fútbol español y nosotros no. Ojalá podamos seguir creciendo y haciendo las cosas bien. Somos un club pequeño con nuestras armas. Intentaremos poner las cosas difíciles y ojalá vivamos un ambiente increíble donde se apoye y respete al rival”.

Pulido aboga por “tener los pies en la tierra”, y situaciones como las del pasado fin de semana ayudan a llevar a cabo un análisis en frío de lo que la SD Huesca ha alcanzado a los mandos de Antonio Hidalgo. “Once partidos sin perder en Segunda es algo increíble, lo valoras pero no sé si lo suficiente. La del otro día fue una sensación que llevaba mucho sin sentir, que es valorar lo hecho y dónde estábamos. Íbamos a perder algún día, y el de Ferrol es un campo complicadísimo. Hay que digerirlo, viene el derbi y sobran las palabras. Hay que levantar la cabeza, una derrota siempre es dura y ojala tengamos otra racha igual”.

El defensa describe el derbi con palabras bien delineadas: “Somos dos equipos que nos estamos jugando la vida. Luchamos por quedarnos en el fútbol profesional. Ellos empezaron muy bien y ahora están un poco peor. Van a intentar arrebataros algo nuestro y hay que ponérselo difícil. Tuve una experiencia mala, esas circunstancias llevan a cometer errores y tenemos que evitarlo”, volvió a señalar en referencia a la roja de la campaña 22-23 en El Alcoraz.

Haciendo memoria, Pulido alude a que “ha habido derbis buenos y no tan buenos. El de La Romareda de este año fue especial por cómo se dio, fue un muy bueno. No hay que olvidar el del gol de Galán. Pasarán 30 o 40 años y seguiré soñando con él, nos hizo creer que podíamos volver a Primera”.

La premisa para el sábado pasa por “tener tranquilidad” y “que sigamos haciendo lo que mejor sabemos, lo que nos ha llevado a estar tantas jornadas invictos”. A sus compañeros, sobre todo a aquellos que no han vivido un derbi, les recomienda “que vivan ese Alcoraz que yo he vivido tantas veces y es increíble. Cuando eres pequeño sueñas con partidos así y te imaginas futbolista de un equipo profesional. Lo tienes que valorar y disfrutar en cada momento que pase porque luego no vuelven y se echan de menos”.

La expectativa de superar los 8.443 espectadores del curso pasado y, por tanto, de alcanzar un nuevo récord de asistencia en El Alcoraz es muy posible, y Pulido lo agradece con el contraste de esos primeros tiempos en los que conoció “un Alcoraz con poquita gente y gradas pequeñas. Verlo ahora hasta la bandera es algo increíble. Llevo siete años aquí y nadie lo hubiese creído. Hay que disfrutar el derbi de la mejor manera y ojalá regalemos una alegría. Intentaremos hacerlo de la mejor manera posible y dejarnos la vida”.

Aguarda a un Real Zaragoza “dolido”, que “pensará que es su partido para salir de ahí y con eso se ha de tener cuidado. Tiene muy buenos jugadores, no le está saliendo la temporada que le preveía. Sabemos cómo es la Segunda y no hay que bajar la guardia. Al empezar era uno de los aspirantes a subir a Primera. Es un derbi y se ha de tener cuidado”. Estos días, la calle transmite a Jorge Pulido “la importancia del partido, se ve algo en el clima que es especial.