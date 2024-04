Antonio Hidalgo, el piloto que le hacía falta a la SD Huesca

Era justamente el hombre que necesitaba esta SD Huesca cuando ocupaba la penúltima posición con siete puntos tras la jornada diez. Se fue el Cuco Ziganda y llegó Antonio Hidalgo tras hacerse cargo él mismo de la cláusula de salida del Sevilla Atlético por un valor de 60.000 euros. Desde su llegada, casi todo lo que ha logrado ha resultado positivo para el equipo y el club –ha facilitado la llegada de un posible comprador gracias a los buenos resultados y a la más que probable permanencia–.

25 jornadas después de su venida, el catalán ha librado temporalmente del descenso a un equipo que, en la primera vuelta, no parecía que fuera capaz de reaccionar ante una situación que cada fin de semana se antojaba más oscura. Pero lo consiguió, y no puede decirse que no tuviera el crédito y la confianza de un vestuario y una afición que se abandonó ciegamente en un técnico avalado por escasa experiencia en el fútbol profesional.

Logros como haber rozado la mejor racha de la historia del club en cuanto a partidos consecutivos sin conocer la derrota –se quedó en once– o los numerosos goles de pizarra que se han visto en El Alcoraz y lejos de él son síntomas evidentes del efecto que está ocasionando la llegada del técnico al cuadro altoaragonés, que ha ayudado a recuperar la confianza e incluso el notorio nivel que muchos jugadores habían enterrado con el Cuco Ziganda al frente del banquillo.

Por no hablar del carácter e identidad que el preparador ha conseguido imprimirle a un equipo que sabe a lo que juega y lo que debe hacer en función del lugar y del momento, siempre con respeto por el de enfrente, pero explotando sus recursos disponibles. Es ahí donde ha incidido, en sacarle el polvo a la solidez de un bloque que ha colocado al equipo como el segundo menos goleado. El reto que tiene por delante, además de la permanencia, es el de ser capaz desde el banquillo de seguir eligiendo acertadamente y mantener el nivel competitivo del grupo.