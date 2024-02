La SD Huesca baila bajo la lluvia y se luce a costa del Mirandés

El Huesca venció en Anduva al Mirandés (0-3) y salió del descenso en un partido donde el cuadro visitante fue de menos a más y ejecutó un plan de partido excepcional en el que apenas un minuto le valió para ponerse 0-2. Sielva puso la guinda con un disparo de falta directa. Por su parte, el Mirandés se mete de lleno en la lucha por eludir el descenso después de perder cuatro de los últimos cinco partidos.

Los primeros compases del choque hicieron patente la apuesta conservadora de ambos conjuntos, que no querían arriesgar de más. El primer acercamiento, aunque insignificante, llegó por parte del Mirandés a raíz de un centro al corazón del área despejado por Jorge Pulido, imperial a la salida para desvanecer el peligro local. A los cinco minutos, una pared en el borde del área entre Ilyas Chaira y Carlos Martín provocó la caída dentro del área del extremo, pero solo sirvió para que el colegiado Orellana Martínez le llamara la atención al marroquí para que no volviera a intentar simular.

La primera ocasión de verdadero peligro la iba a protagonizar la SD Huesca por medio de Gerard Valentín que, en una de sus marcas de la casa, robó el balón en campo contrario y percutió hasta dentro del área rival, donde optó por el disparo cruzado que se marchó a escasos centímetros de la puerta defendida por Juan.

Los locales respondieron con un centro de Martínez que repelió Álvaro. Ilias, que esperaba en el segundo palo, recogió el rechace y volvió a poner el balón en el área pequeña, pero la zaga altoaragonesa despejó sin contratiempos. En ese momento, Ilias, frustrado por desaprovechar la ocasión, asestó un balonazo a uno de los carteles publicitarios, por lo que vio la primera amarilla del choque. Una cartulina condicionada, seguramente, por haber intentado engañar al árbitro con una caída previa dentro del área.

Volvió a avisar el Mirandés mediante un centro de Mendes, pero Álvaro se lanzó al suelo para cortar la trayectoria. El punta jabato, Nino La Gumina, ya se relamía dentro del área pequeña, pero estuvo lejos de poder conectar con el balón. Posteriormente, Jérémy Blasco vio la amarilla la tras un agarrón a Martín en el medio del campo.

Desde el ecuador del primer tiempo, la SD Huesca se había hecho con el dominio del balón. Poco después, pasada la media hora, llegó la acción de peligro más clara, y con mucha diferencia. Sielva botó un córner algo pasado, pero Blasco logró tocar el balón para dirigirlo al primer palo, donde apareció Loureiro que, dentro del área pequeña y en clara posición de gol, golpeó a puerta. Sin embargo, ahí se encontraba el ariete del Mirandés Nino La Gumina, que despejó el balón a escasos centímetros de la línea de gol.

El conjunto de Hidalgo ralentizó el ritmo del choque en los últimos minutos de la primera mitad, continuando con la apuesta de llevar la iniciativa pero midiendo el riesgo constantemente. Los diez minutos que restaban para finalizar el primer tiempo no ofrecieron ninguna acción reseñable para ningún equipo.

El primer acercamiento del segundo acto lo protagonizó Elady, que enganchó un disparo desde el pico derecho del área. El esférico no alcanzó la potencia necesaria como para sorprender a Juan, que blocó. Poco después, Gerard Valentín vio tarjeta amarilla tras protestar airadamente una rigurosa falta señalada sobre Jonathan Gómez.

En la siguiente acción, un pase entrelíneas de Kortajarena dejó solo ante el guardameta local a Hugo Vallejo. El extremo cargo la pierna a pocos metros del área pequeña, pero el disparo se marchó rozando el larguero. El Huesca había desperdiciado una clarísima ocasión, la más clara hasta el momento. Era el reflejo de lo que está siendo la temporada para el cuadro altoaragonés. Llegar con clarividencia y fallar.

Justo después, Javi Martínez probó suerte con un cañonazo desde la frontal del área, pero el balón se marchó, por muy poco, por encima de la cruceta de la portería visitante. El cuadro de Hidalgo había aumentado la marcha, apretaba y asfixiaba desde la presión en campo contrario al Mirandés. Pero, un partido más, faltaba lo que más cuesta hacer llegar: meter el balón en la portería contraria. Seguidamente, iba a llegar la tercera ocasión manifiesta de gol para los aragoneses por medio de un centro raso de Elady que recorrió el área pequeña rival de lado a lado, pero ningún atacante con la cruz de San Jorge logró contactar con el cuero.

Partido Mirandés-SD Huesca, de la jornada 28 de Segunda División PRENSA2

El Huesca lo merecía e iba claramente a por el gol, hasta que llegó. Y de qué manera. Ignasi Vilarrasa botó un saque de esquina que no llegó a tocar ninguno de los futbolistas, y el balón se introdujo en la portería local, lo que significaba el cuarto gol de la temporada para el lateral catalán. Era el gol olímpico que le faltaba y, aquello no iba a propiciar otra cosa que una mayor ambición en los futbolistas de Antonio Hidalgo, que no dejaron de pisar el acelerador. En la siguiente jugada, el zaguero jabato Pablo Ramón ejecutó un desafortunado pase en campo propio que se quedó muy corto. Elady se encargó de recogerlo, y se plantó solo ante el meta local.

El jienense decidió esperar a Hugo Vallejo para que fuera el nazarí quien empujara el esférico, pero, en el pase, el jugador cedido por el Tenerife se aprovechó del rebote y, no sin fortuna, fue él mismo quien mandó el balón al fondo de la red. Un minuto de locura -y no sin previo aviso- que fue suficiente para poner una brecha considerable en el marcador y preocuparse el resto del choque por gestionar el marcador.

Quería más el Huesca ante un Mirandés anestesiado y sin ninguna capacidad de reacción. En el 70, Kortajarena disparó desde fuera del área, obligando, una vez más, a la intervención de Juan. Lachuer contestó con un disparo desviado desde veinte metros que se marchó por encima del marco de Álvaro. Entonces, y con la idea de controlar el marcador, se retiraban del terreno de juego Kortajarena y Gerard Valentín y entraban en sus posiciones Hashimoto y Nieto.

Jonathan Gómez buscó recortar distancias con un golpeo desde el pico derecho del área, pero terminó marchándose un par de metros desviado de la portería del Huesca. Los pupilos de Hidalgo dejaban que el partido muriera poco a poco en los últimos compases de una segunda mitad sobresaliente, como pocas en los 28 partidos disputados de Liga. A la carga volvió Hugo Vallejo con una internada desde el costado izquierdo, y el ex de la Ponferradina logró provocar una falta peligrosa a unos veinte metros de la portería visitante.

Evidentemente, era Óscar Sielva quien se disponía a pegarle a puerta. Y qué barbaridad. El mediocentro de Olot envió el cuero pegado al palo derecho de la portería, superando a la barrera por alto y provocando el bote del balón justo antes de se introdujera en la portería del Mirandés. Un disparo con música y precisión por parte iguales que significaba la sentencia y consumaba una de las mejores mitades del Huesca en toda la temporada.

La única ocasión manifiesta de gol para el cuadro local no llegó hasta el minuto 95, cuando un pase de Carlos Martín dejó a Lautaro de León en posición de golpeo dentro del área. El arete quiso ajustar el cuero tanto que que el envió se topó con la madera. El gol acabó resistiéndose al cuadro dirigido por Alessio Lisci, que sucumbió ante un nivel de categoría mostrado por la SD Huesca.

Los altoaragoneses demostraron ser capaces de exhibir un juego muy superior ante un rivales que se mete de lleno en la pelea por evitar el descenso. Solo queda mantener la puntería de cara a puerta para hacer desaparecer el déficit que se está cebando con el conjunto oscense a efectos de la clasificación.

Ficha técnica:

Mirandés: Ramón Juan, Mendes (David Vicente, 78), Pablo Ramón, Barcia (Daniel Luna, 84), Jonathan Gómez, Lachuer (Pablo Tomeo, 78), Reina, Gabri, Carlos Martín, Chaira (Lautaro, 69) y La Gumina (Álvaro Sanz, 69)

Huesca: Álvaro Fernández, Loureiro, Blasco (Carlos, 91), Pulido, Vilarrasa, Gerard Valentín (Hashimoto, 83), Kortajarena (Juanjo Nieto, 83), Sielva, Javi Martínez, Elady (Alex Balboa, 92) y Obeng (Hugo Vallejo, 60).

Goles: 0-1, min. 67: Vilarrasa. 0-2, min. 68: Elady. 0-3, min. 90: Sielva.

Árbitro: Orellana Cid (Comité Andaluz). Amonestó por los locales a Chaira (min. 19), Pablo Ramón (min. 87) y Pablo Tomeo (min .89), y por los visitantes A Blasco (min. 25), Gerard Valentín (min. 59), Elady (min. 83), Sielva y Pulido (min. 96).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio Municipal de Anduva ante 2.079 espectadores.