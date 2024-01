Martin González ve “muy difícil” que haya alguna sorpresa en el Huesca en el cierre de mercado

La SD Huesca llega al último día de mercado con la clara pretensión de que en sus oficinas no pase nada. Con las llegadas del delantero Elady y el central Carlos Gutiérrez, las cesiones de Manu Rico y Diego Aznar, y la rescisión de Kanté, al margen del traspaso de Kevin Carlos al Yverdon suizo en el que ya se encontraba a préstamo, y la venta de los derechos que aún se tenían sobre Pitta, se han cumplido todos los objetivos marcados dando como resultado, a juicio de Ángel Martín González, una plantilla “equilibrada para competir bien” a la que pone como deberes “enlazar dos o tres victorias seguidas que hacen falta”. El director deportivo azulgrana califica de “muy difícil” la posibilidad de que de aquí a la media noche del jueves, momento en el que la Liga bajará la persiana, se produzca alguna sorpresa en forma de refuerzo, aunque siempre deje un resquicio a ello “si surge una opción” y confía en que no haya más salidas. “No sé si a última hora pueda salir alguna cosa, es algo que no puedo controlar, pero que creo que nos quedaremos como estamos”, afirmó este miércoles.

Durante la presentación de Carlos Gutiérrez de este miércoles, cuya inscripción espera poder tramitar de cara al duelo con el Alcorcón del sábado, el directivo consideró que el actual mercado invernal ha sido “en el que más difícil ha resultado todo”. “La categoría se ha movido poco y poca gente se ha reforzado”, expuso. Al respecto, las caras nuevas del Huesca han sido “las opciones que hemos podido manejar”. Ante una limitada economía, el club ha sido práctico y ha ido directamente a aquello a lo que podía acceder. “El primer nombre que se movió en el mercado lo fichó el Andorra y era carísimo”, comentó en referencia a Karrikaburu. “Nosotros no podemos pensar en esas situaciones, vamos a lo que podemos competir”, confesó.

De hecho, la llegada de Gutiérrez se cerró en cuestión de horas. El canario y Elady son “dos jugadores con experiencia en Segunda, que aportan cosas y son buena gente, que es algo que ayuda al vestuario”, los valoró.

Acerca de la salida de varios canteranos, Martín González manifestó que es algo que “ha todos nos ha pasado”. “Todos hemos salido y hemos sido cedidos. Al no tener minutos, lo normal es que sigan creciendo y compitiendo para que vayan mejorando”, dio su punto de vista.

También habló sobre los dos futbolistas que ya estaban a préstamo desde el verano pasado en otros lugares. Sobre Hugo Anglada, con escasa participación en el Talavera de la Reina de Segunda RFEF y cuyo cambio de aires se ha barajado comentó que “está sufriendo más que disfrutando, quizá no está teniendo los minutos que quería, pero hay que competir y tirar para adelante, tiene condiciones para la categoría y para el Talavera”. De Soko, en el Ibiza de Primera RFEF, con el que marcha segundo y ha marcado siete goles, subrayó que “su temporada es muy buena y va a ser un disfrute que vuelva con nosotros en la que viene”.