Carlos Gutiérrez: “Si me dicen que el Huesca va décimo me lo creo”

Lo resaltó en su presentación Elady Zorrilla y también lo hizo este miércoles en su puesta de largo Carlos Gutiérrez, el otro refuerzo de la SD Huesca en el mercado de invierno, la buena acogida y el buen ambiente que han encontrado en el vestuario. “He visto ilusión, buen rollo, gente comprometida”, explicó el central canario para el que la actitud de sus nuevos compañeros no es la que cabría esperar en un grupo que lleva bregando por salir del descenso toda la temporada. “Si me dicen que vamos décimos me lo creo”, afirmó, algo que entiende positivo porque “cuanto mejor te lleves más pelearás y mejor sintonía habrá en el campo”.

Gutiérrez, de 32 años y 1,92 metros de altura, nuevo techo del vestuario, ha firmado hasta final de temporada y procede del fútbol japonés, donde llevaba cuatro años tras haber acumulado más de cien partidos en Segunda División, la mayor parte en el Numancia. Su voluntad ahora, tras una mala última experiencia en Asia, era regresar. Por ello, “cuando me llamó Ángel lo vi muy claro” afirma sobre los contactos que mantuvo con el director deportivo de la SD Huesca. La negociación fue muy rápida, “no había mucho que pensar, lo cogí sin discutir nada”, confiesa.

Llega con “ilusión máxima”, sabiendo “lo que puedo aportar” y con el objetivo de “sumar”. “Siempre se puede sumar, cuando no es jugando, entrenando o en el vestuario”, manifestó apuntando que “siempre hace falta gente veterana que tire de experiencia”.

Una de las incógnitas sobre su incorporación era su estado físico dado que la competición en Japón finalizó en noviembre. “Llevo entrenando un mes de lunes a viernes con un preparador físico, me falta trabajo en el campo, pero por mi parte la exigencia es máxima”, expuso indicando que Hidalgo le había pedido que se ponga a tono “cuanto antes”. De hecho, querría haberse quedado trabajando más tras el entrenamiento, pero no pudo ser al estar programada la presentación.

Aunque ya conozca la liga, el tiempo ha pasado. De la que se va a encontrar ahora con respecto a la que se fue lo que más considera que ha cambiado es que “ahora hay equipos como el Andorra que juegan distinto, antes era un fútbol más físico”. Sobre la situación de la clasificación en la parte baja, con al menos siete equipos implicados de forma directa en la pelea por eludir el descenso entiende que “cuantos más equipos haya con nervios, mejor”. “El Cartagena parecía desahuciado ha ganado tres partidos y está ahí, del negro se pasa al blanco y viceversa, lo importante es sumar”, indicó.

Al respecto sabe que “todo pasar por conseguir cincuenta puntos”. El sábado llega a El Alcoraz el Alcorcón (16.15), conjunto que marca la salvación con un punto más que el Huesca, y por ello “hay que ganar, aunque si no se gana el objetivo seguirá siendo el de los cincuenta”. A la afición le pide que “acuda al campo a un partido importante”. “La necesitamos más que nunca, cuando las cosas van mal es cuando hace falta el aliento y el aplauso”, comentó.