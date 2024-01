Alcorcón, Amorebieta y Andorra, El Alcoraz se convierte en aún más decisivo para el Huesca

Las aspiraciones de la SD Huesca van a pasar más que nunca por El Alcoraz en sus próximos compromisos. La plantilla azulgrana comenzará el miércoles a preparar la visita del Alcorcón del próximo sábado (16.15), un duelo que será el segundo consecutivo frente a un equipo que marca la salvación tras el 1-1 con el Villarreal B y el primero, dentro de un tramo del calendario clave en la pelea por la salvación, de una sucesión de tres compromisos como local frente a rivales más que directos. Tras los madrileños, con un punto más que los de Hidalgo, llegarán el colista Amorebieta y el Andorra, situado también en descenso.

La importancia que se le da desde el club a estas citas es máxima y por ello ha realizado un llamamiento a la afición con el fin de que pueble las gradas del estadio. Ha lanzado la promoción ‘Tres partidos, tres finales’ con la que se puede adquirir un pase para los tres encuentros a un precio de 45 euros para los adultos y de 30 para la categoría joven. Además, para este sábado prepara una comida popular en el exterior del campo.

Consciente de la necesidad de hacerse fuerte en casa para lograr la salvación, uno de los objetivos que se planteó Hidalgo a su llegada fue el de revertir la mala dinámica que al respecto se venía arrastrando. Costó y de hecho los azulgranas no lograron su primer triunfo del curso ante su afición hasta la jornada 19, un 1-0 con el Racing de Ferrol al que le siguió el 3-0 con el Cartagena con el que se cerró la primera vuelta. En 2024 las buenas sensaciones en el hogar han seguido, aunque aún no han sido acompañadas de resultados. Al Rayo, un Primera División, se le pusieron las cosas difíciles en una eliminatoria de Copa del Rey que no encauzó hasta la prórroga (0-2) y con el Eibar, segundo clasificado, se logró igualar de forma infructuosa un 0-2 en contra (2-3).

En el Alcorcón, el Huesca se va a encontrar un hueso duro de roer, distinto al que venció con un 0-2 en la séptima jornada. Los alfareros han venido siendo compañeros de viaje de los oscenses en la zona de descenso durante casi todo el curso. Sin embargo acumulan dos jornadas consecutivas asomando la cabeza fuera. Su reacción se produjo con el cambio de entrenador. Desde la llegada de Nafti suman tres victorias, dos empates y solo un tropiezo, son seis encuentros sin perder en los que en cuatro han dejado su puerta a cero. Además, dos de las victorias han sido a domicilio, con el Amorebieta (1-2) y el Albacete (0-1). El fin de semana pasado firmó un 0-0 con el Real Zaragoza.

En el Amorebieta, en cambio, el relevo en el banquillo aún no ha hecho reaccionar a la plantilla. Su racha es de ocho sin ganar. Con Jandro, su nuevo responsable, solo han conseguido dos puntos en cinco careos. Su última derrota, un 1-0 con el Cartagena, otro de los implicados en la carrera por seguir en Segunda, les ha dejado descolgados en el fondo de la tabla a nueve puntos de la salvación. Llegarán a El Alcoraz el 18 de febrero (18.30) después de que el Huesca, que allí logró un 0-1, el primer marcador positivo con Hidalgo, haya visitado al Eldense el sábado de la semana que viene (16.15).

Mal horario para el Mirandés-Huesca

Más habrá que esperar para el recibimiento al Andorra. Tras el choque con el Amorebieta, de forma consecutiva se producirán las visitas al Mirandés, fijada este martes por la Liga para el 26 de febrero, lunes, a las 20.30 -un día y una hora que complican mucho un desplazamiento en el que muchos aficionados azulgranas solían acompañar al equipo- y al Espanyol. Los del Principado están convocados en El Alcoraz para el fin de semana del 9 y 10 de marzo.

El 1-0 con el que se impusieron en la primera vuelta al Huesca gracias a un gol en el 90 supone la única alegría de los de Eder Sarabia en las últimas once jornadas. Una sucesión de malos resultados que ha hecho que tras coquetear varias jornadas con ello finalmente hayan entrado en descenso. En sus últimos cuatro careos ni siquiera han puntuado y en tres de ellos ni han marcado.