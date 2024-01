Jorge Pulido: “En Huesca somos pocos y hay que estar todos juntos”

Los capitanes de los equipos de fútbol extienden su influencia dentro y fuera del vestuario. Cuando toca, ejercen de portavoces y concentran en su discurso el sentir de la plantilla. Es el papel que desarrolló este jueves Jorge Pulido para mostrar el estado de ánimo de la SD Huesca una vez que las aguas entre el club y la afición vuelven a calmarse y se retoma un idilio con el que elevar a los azulgranas en el encuentro del domingo ante el Eibar en El Alcoraz (18.30, LaLiga TV Hypermotion). El central realizó un llamamiento a la unidad como único cauce para que la reacción en que se halla el equipo de Antonio Hidalgo perdure y ponga la permanencia al alcance.

Pulido analizó a la SD Huesca desde todos los prismas, empezando con la certeza de que “desde la llegada de Hidalgo se ve quizá otro equipo”. Una evidencia que ha llevado a los oscenses a salir de los puestos de descenso en los que han residido en 19 de las 22 jornadas hasta el momento y que también perciben en el trato con la afición y la calle. El capitán también trasladó un mensaje de prudencia: “No suelo mirar la clasificación y seguimos en una situación crítica, es evidente que mejor pero de urgencia. Nos viene un partido en casa importante y bonito y siento que la afición nos va a dar su apoyo. Ojalá hagamos un buen partido y logremos la victoria”.

La máxima que quiso dejar clara es la de que “en Huesca somos pocos y hay que estar juntos. Cuando no hemos seguido esa línea y nos equivocamos, el equipo lo nota. Como capitán pido que estemos juntos, vendrán momentos buenos y malos. Con poco, la afición enseguida nos apoya. Ojalá les podamos regalar esos tres puntos, en la dinámica que llevamos sería importante seguir sumando”, valoró un futbolista con siete temporadas de experiencia en la SD Huesca y un estatus que le acredita para definir con tino el estado de ánimo general alrededor del club.

Desde la llegada de Hidalgo es, junto al Sporting, el conjunto menos goleado de la Segunda División. Una línea a seguir con la mejora en ataque como siguiente objetivo: “Sabemos cómo es la Segunda y hay que seguir creciendo, insistir para hacer más goles. No es cosa solo de los delanteros, es algo desde atrás y hay que dar un paso adelante. Encontrar el equilibrio. Estamos trabajando en ello y nos sentimos mejor en el campo”.

El defensa entiende que en un plantel justo de efectivos, todos han de sintonizar la misma frecuencia, que “era lo que se echaba en falta. La gente está muy comprometida y no es fácil con los que tienen pocos minutos y dan la cara. El fondo de armario no es demasiado, ojalá no haya lesiones. Ojalá contásemos con una plantilla más larga, pero lo importante es que los que estamos estemos comprometidos”.

Los futbolistas no presentan ninguna queja hacia la grada después de unos primeros meses de competición complicados; al contrario, “desde la llegada de Hidalgo estamos mejor y el domingo va a responder. El Alcoraz es otra cosa, nos ayuda”. Al Eibar se le puede doblegar “haciendo un partido serio”. Cada encuentro es “una batalla” y “salvo el del Cartagena todos han sido igualados. Es un rival difícil pero somos pocos y comprometidos, con el apoyo de El Alcoraz”.

Enfrente, el mismo rival ante el que debutó el técnico catalán en la jornada 11. Un choque que se saldó con un esperanzador empate a uno. “El equipo estuvo bien y ojalá transmitamos esas sensaciones. Son tres puntos importantes para seguir esta vía ascendente y demostrar que el equipo cree y puede terminar bien el año”, reseñaba.

Hidalgo les ha contagiado una “urgencia” que repercute de manera positiva en el grupo y Pulido muestra un entendimiento muy sólido con Jérémy Blasco, al que calificaba de “mano derecha en el vestuario: “Es un chico de 10. Somos mejores que hace cuatro meses y es un jugador al que ya conocía del año pasado. Es un buen central y transmite seguridad, sabes dónde va a estar. Te ayuda y te habla. Solo tengo buenas palabras hacia él”.

En este momento clave de la temporada, incide el capitán en que “no podemos equivocarnos. No será fácil y tenemos la misma urgencia que hace tres meses. Necesitamos a todos, desde el primero al último. Hay que venir a entrenar y no relajarnos ni un minuto”.

Por su bagaje, el central ha vivido “de todo” en la SD Huesca, de “cambiarnos de ropa en la ECA a jugar en Primera División”. Por ello transmite que mantenerse en el fútbol profesional es vital: “El año pasado dije que había que tener cuidado. Quizá no supimos transmitir lo que suponía salvarse. No me gustaba lo que veía porque lo que hay te lo da el fútbol profesional. Eso hay que cuidarlo, para el Huesca es la leche y ojalá estemos todos unidos. En una ciudad y provincia pequeña y si no estamos unidos, estamos muertos. Ojalá podamos volver arriba con el tiempo, pero para eso hemos de estar unidos”.