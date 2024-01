Francisco, el técnico que acarició el milagro, regresa a El Alcoraz con el Rayo Vallecano

Si un exentrenador de la SD Huesca, Míchel Sánchez, está triunfando en el Girona, a otro, Francisco Rodríguez, tampoco le van mal las cosas. En la actualidad dirige al Rayo Vallecano, rival de los azulgranas este sábado en la eliminatoria de la Copa del Rey que se jugará en El Alcoraz (19.00, Liga de Campeones por Movistar +), y lo está conduciendo por una zona tranquila de la clasificación de Primera, lejos de los puestos de descenso. El almeriense persigue el objetivo de asentarse en la máxima categoría, lo que no pudo lograr durante la campaña 2018-19. No se quedó lejos de una permanencia que hubiera sido un milagro con todas las letras.

Se tratará de la primera ocasión en que Francisco pise el estadio oscense desde aquel curso, en el que tomó las riendas de la SD Huesca en la jornada 9 y después del despido de Leo Franco. No logró la deseada permanencia pero, tras no aceptar la renovación que le ofreció el club, había entrenado al Girona en Segunda y al Elche en Primera. No había coincidido en el mismo tiempo ni lugar con la escuadra que ahora encabeza Antonio Hidalgo. Lo hará, además, con Jaime Ramos como ayudante, con quien también compartió aventuras y desventuras aquella campaña en la que, en su pico de esperanza, el cuadro aragonés llegó a situarse a tres puntos de la salvación.

Con los rayistas, Francisco logró esta semana una valiosa victoria en Getafe (0-2) para comenzar el año. Los franjirrojos han derrotado por el camino a rivales directos: Almería (0-2), Granada (0-2), Alavés (2-0) y Las Palmas (0-1), y presentan un plantel repleto de nombres reconocibles, desde el meta Stole Dimitrievski a jugadores ofensivos del nivel de Isi Palazón, Álvaro García o el emergente Sergio Camello. En la Copa del Rey han superado eliminatorias frente al Atlético de Lugones (0-6) y el Yeclano Deportivo (0-2) en las que han destacado jugadores menos habituales pero lustrosos -Raúl de Tomás, Falcao, Bebé...- entre los que se encuentra el de Andrei Ratiu.

El futbolista rumano con raíces turolenses firmó el verano pasado con el Rayo después de dos campañas en la SD Huesca durante las que, además, se ha consolidado como internacional por su país. En este periodo como azulgrana, y después de su llegada desde la cantera del Villarreal, mostró una mejoría defensiva con la que compensó su perfil más ofensivo en el lateral derecho. En lo que va de curso no se ha asentado en la titularidad, opacado por Iván Balliu, pero sí ha dispuesto de oportunidades como la del duelo con el Real Madrid en el Bernabéu y su buen partido ante un oponente del nivel de Vinícius (0-0).