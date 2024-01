La SD Huesca, con “ganas e ilusión” por eliminar al Rayo Vallecano en la Copa del Rey

La SD Huesca está preparada para empezar el año con una Copa que es un paréntesis y, además, una manera de sentar las bases con las que se buscará la permanencia en el segundo tramo de la temporada. Antes, la visita este sábado de un Rayo Vallecano de Primera División (19.00, Liga de Campeones por Movistar +) servirá de termómetro a los de Antonio Hidalgo. El primer partido oficial, en pos de una sorpresa que plante a los azulgranas en los octavos de final de este torneo por primera vez en su historia, se afronta “con muchas ganas e ilusión”.

Así lo señaló este jueves el defensa Miguel Loureiro. Tras el periodo vacacional, y antes de que se visite el domingo 13 de enero al Sporting de Gijón, los azulgranas trabajan para ofrecer una buena versión de sí mismos que prolongue la dinámica más reciente en El Alcoraz con las últimas victorias ante Racing de Ferrol (1-0) y Cartagena: “Queremos pasar de ronda e intentar eliminar a un equipo de Primera”, estableció el gallego, uno de los habituales para un Antonio Hidalgo que puede dar continuidad al bloque que eliminó antes a Águilas y Antequera con apuntes del equipo que pondrá en liza en El Molinón.

“Tenemos nuestras posibilidades, el fútbol está cada vez más igualado, pero es un Primera y hay que respetarlo. Con trabajo e ilusión vamos a poder competir. Es una oportunidad para regalar una bonita victoria a nuestra gente”, manifestó el zaguero, convencido de que contarán con el calor de los aficionados. Ha disfrutado de “una acogida muy buena” desde su fichaje el verano pasado, y considera que la SD Huesca debe aprovechar la inercia en casa: “Hacía falta conseguir esos triunfos en nuestro estadio, nos estaba costando mucho y lograr dos seguidos con puerta a cero nos refuerza como grupo”.

Los oscenses no enfocan la Copa del Rey como un banco de pruebas para la liga. Le dan un carácter autónomo y subrayan su importancia: “No pensamos en lo de después, tenemos una semana por delante antes de Gijón y eso nos permite preparar la liga con más tranquilidad. A nivel físico, estos días de entrenamientos nos sirven para recuperar el tono que se puede haber perdido, nos la tomamos muy en serio y es una oportunidad muy bonita. Esperemos disfrutar”.

Loureiro se siente satisfecho con el nivel que ha ofrecido hasta la fecha, regado además con goles, aunque añadía que “siempre se puede aportar más. Estoy contento con la confianza del míster pero soy ambicioso. Hay que estar preparado y trato de estarlo cada semana”. Más allá de la posición en la que se le utiliza, bien en el eje de la zaga o en un lateral, “tengo unas características determinadas. En función del rival juego en una posición u otra, pero mi trabajo es defender bien, al espacio, dar esa intensidad y garra atrás. Es natural y hay que adaptarse a cada posición en concreto”.

A pesar de que ha vivido peligrosamente en las dos últimas temporadas, pues descendió la pasada con el Lugo, un futbolista no se “acostumbra” a vivir en los puestos de descenso. Reflexionaba acerca de que “genera una intranquilidad que no se puede negar, queremos que las cosas salgan bien y dar el mejor rendimiento”. En la SD Huesca encuentra “una capacidad grande para sacar adelante esta situación de urgencia. Tenemos ganas de estar en una zona más tranquila para sacar a relucir estas virtudes. Será consecuencia de la mejora que se está viendo en los últimos meses”.

De hecho, “la confianza en la permanencia es total, me he encontrado con un grupo humano con capacidad suficiente para salir de ahí y hasta cierto punto lo hemos demostrado. La línea es ascendente en cuanto a resultados y juego, se ha competido ante cualquier rival y eso nos tiene que reforzar en busca de los marcadores que necesitamos”.

Tampoco pierden la perspectiva a causa de la apertura del mercado invernal de fichajes. La SD Huesca quiere reforzar la defensa por la lesión de larga duración de Rubén Pulido y Loureiro percibe que “siempre hay un poco de ruido. Como plantilla no hay que prestar demasiada atención. Quien venga que sea para ayudar, será mejor para el equipo. En mi caso estoy muy contento con la oportunidad que me dio la SD Huesca y no pienso en otra cosa que no sea el objetivo del equipo. Hay que pensar en lo que sucede en el campo, que es lo que podemos controlar y nos va a dar el resultado que perseguimos”.