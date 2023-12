El Huesca disfruta del mejor Joaquín de la temporada

Joaquín Muñoz fue protagonista el pasado domingo en la victoria contra el Racing de Ferrol de la SD Huesca. Suyo fue el pase tras robo que facilitó el definitivo 1-0 a Javi Martínez. También había encontrado previamente a Kento en un buen disparo del japonés e incluso él mismo tuvo dos ocasiones directas de marcar. La primera en un córner y la segunda, la más clara y que hubiese ampliado la ventaja, en un mano a mano en el que dribló a Cantero, el meta de los gallegos. El rendimiento de Joaquín está yendo a más y su última actuación lo rubricó.

El malagueño fue ese elemento agitador de las defensas rivales que Hidalgo busca y también se vació cuando, especialmente en el segundo tiempo, hubo que apretar los dientes. Solo le faltó la guinda del gol, lo que no quitó para que sus compañeros y el técnico le felicitasen y destacasen su aportación. "Hizo un gran partido y ha de salir reforzado", comentó el técnico el domingo, quien desde su llegada le ha convertido en uno de sus titulares indiscutibles. De los nueve compromisos ligueros con el catalán en el banquillo, solo se ha perdido uno, la derrota con el Elche, en la que no entró en la convocatoria por problemas físicos. Anteriormente, su aparición en la alineación con Ziganda había sido más intermitente.

Joaquín sabe que debe ser un jugador importante y esa responsabilidad en ocasiones le ha pesado. "Lo pasa mal y estamos a su lado. Es delantero, quiere hacer goles y lo padece, como también pasa con el resto de compañeros", comentó Hidalgo. Él no lo esconde. "Uno siempre quiere mejorar, aportar y cuando no salen las cosas se está un poco más decaído", reconoció este miércoles. Ahora se encuentra "muy bien física y mentalmente" por eso, aunque la ocasión fallada "pesó" no le quiere dar "más vueltas". Sabe que en los últimos partidos está teniendo oportunidades y confía en que "la pelota terminará entrando".

"Ayuda mucho saber que tengo un buen apoyo", dijo del entrenador "agradecido" alguien que llegó al Huesca hace cinco temporadas desde el Atlético de Madrid B con veinte años y que antes de asentarse como azulgrana tuvo que marchar cedido al Mirandés y al Málaga.

Ahora, cree que el equipo está "cómodo haciendo lo que dice el míster". Al respecto salir del descenso sería "un punto a favor", aunque prefiere ir "jornada a jornada".