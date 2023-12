Antonio Hidalgo: "Este equipo se ha vaciado y ha hecho un partido completo"

El técnico de la SD Huesca, Antonio Hidalgo, destacó que se trataba de una victoria amparada en el apoyo "brutal" de la grada: "Son puntos fundamentales para seguir creciendo y creyendo". Consideraba que "hubo situaciones para cerrar antes el marcador, ellos llevan un año increíble y te exigen muchísimo. Al final, si no lo consigues se complica". Ahora, "han de llegar más victorias para alcanzar la cifra de la salvación. Esto refuerza el trabajo de la gente, se ha vaciado y se ha hecho en general un partido completo".

Quiso rescatar a Joaquín Muñoz, que "hizo un gran partido y ha de salir reforzado. Lo pasa mal y estamos a su lado. Es delantero, quiere hacer goles y lo padece, como también pasa con el resto de compañeros". Respecto al estado físico de Óscar Sielva, se refirió a que «la exigencia es muy alta y ha notado algo en el isquiotibial, veremos qué pasa con las pruebas médicas».

Quiere ahora "disfrutar de los tres puntos" e "involucrar a muchos más equipos que a lo mejor hace poco tiempo se veían más lejos del descenso". Los cambios de posición en la defensa buscaron "las ayudas a Vilarrasa con Carlos Vicente y estas surtieron efecto". También debió echar mano de Álex Balboa, que "seguramente estaría enfadado otro día cuando lo cambié en el descanso. Me hace sentir que está comprometido, y tengo que contar con quien se deja la vida. Todo el mundo quiere minutos y es complicado, pero intento poner en el campo a quien aporta".

Hidalgo dio valor al aspecto mental, que es "lo fundamental. No es la situación anímica que querríamos y a veces hierve la sangre. No ha sido nuestro mejor partido en casa y podrían haber llegado más goles, pero no vamos a salir de esta situación si no es sufriendo".

El mensaje a la afición fue de "gracias" porque «los he sentido como un campo lleno. No era fácil tras un puente festivo. Entiendo que es un año complicado pero notamos mucho su empuje", zanjó el preparador catalán, que incluso aludió a que su familia no había podido asistir al choque en El Alcoraz, donde se rompió una maldición vigente desde el 9 de abril.