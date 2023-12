Andorra, la gran oportunidad para el Huesca

La victoria lo asegura y el empate lo deja a expensas de que el lunes el Villarreal B pierda con el Eibar. La SD Huesca se encuentra el domingo en su visita al Andorra (14.00) ante la oportunidad de salir del descenso. Como señaló su entrenador Antonio Hidalgo tratando de restar presión, el partido no es decisivo –aún quedarán después 24 jornadas por delante–, pero sí más que importante en el corto y medio plazo. Para un equipo que desde que comenzó la liga en agosto solo se ha visto por encima de los cuatro últimos puestos en dos ocasiones –tras el encuentro inaugural y en la séptima jornada gracias a su 0-2 en Alcorcón– respirar aire fresco en la clasificación resultaría más que beneficioso cuando el cierre de la primera vuelta se acerca.

Los azulgranas se presentan en Andorra 19º con 16 puntos, detrás tienen dos menos el Amorebieta y el Alcorcón, y por arriba, ya por encima de la línea roja, el Villarreal B suma 17 y el Andorra, 18. Llegar a la cota de los 19 puntos haría a los de Hidalgo dar un buen salto.

Esas cuentas a buen seguro están siendo protagonistas entre la nutrida expedición de aficionados que acompañan al equipo al Principado. Se esperan a más de 250, una cifra semanas atrás impensable y que recalca la reconexión que se ha producido en los últimos partidos entre la grada y los jugadores. Éstos, de hecho, contribuyeron de su bolsillo a que el club ofreciese de forma gratuita 96 entradas de la zona visitante que quedaron agotadas el lunes en menos de dos horas. Después a través de la entidad azulgrana, que ha fletado dos autobuses, se vendieron las localidades aledañas y a todos ellos hay que añadir a los que han obtenido su pase dirigiéndose directamente al Andorra.

Al choque el Huesca se presentará enrabietado. La semana pasada un penalti muy riguroso desembocó en el 0-1 con el que se cayó ante el Valladolid truncando una racha de, incluyendo la Copa, tres victorias y un empate. Más allá del resultado, en cuanto a juego frente a un nuevo rival complicado se mantuvo la buena línea de las anteriores actuaciones. Una trayectoria al alza cimentada en un estilo y en un bloque de futbolistas concreto al que le volverá a faltar algún nombre importante.

Los azulgranas, que a diferencia de lo que les ocurre en El Alcoraz, donde aún no han ganado, presumen de ser el tercer mejor visitante de la competición, no podrán contar con Nieto, sancionado, y tampoco con los lesionados Rubén Pulido y Tresaco además de con Obeng. El delantero, con problemas físicos, esta semana solo se ejercitó con sus compañeros el jueves y ayer se quedó en el gimnasio. La buena noticia es que regresa Sielva.

La vuelta del de Olot hace que Hidalgo vaya a tener que decidir entre él, Mier, Kento y Javi Martínez para su trivote de la medular. Todos vienen mostrándose como piezas útiles, algo que no ocurre con las alternativas naturales para Obeng. Kanté y Bolívar aún no han marcado y Aznar no ha tenido minutos en liga desde la salida de Ziganda. Frente al Valladolid se probó a Hugo Vallejo como pareja de Joaquín, otra variante que no hay que descartar.

Para cubrir el hueco de Nieto, jugador que viene realizando una particular función en la que para defender completa la línea de tres centrales y para atacar se transforma en una suerte de interior, lo más probable es que Vilarrasa entre en la alineación como lateral izquierdo para que Loureiro pase al eje de la zaga.

El Andorra de Eder Sarabia, equipo con un estilo muy marcado que siempre se busca dominar la posesión, atraviesa por una sequía goleadora. Solo ha marcado un gol en cinco partidos, acumula dos 0-0 a domicilio consecutivos y en diez jornadas únicamente ha celebrado dos triunfos. Vuelven Rubén Bover y Martí Vilà, y son baja Almpanis y Petxarroman.