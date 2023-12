Antonio Hidalgo: “Queremos salir de abajo, pero el partido de Andorra no decidirá nada”

Conoce al detalle Antonio Hidalgo al Andorra, rival este domingo de la SD Huesca (14.00, LaLiga TV Hypermotion). Ha estudiado con celo de científico al equipo entrenado por Eder Sarabia en los últimos años y quiere extraer la fórmula de la victoria por una doble causa: salir por fin de los puestos de descenso y rebasar a un rival muy directo por la permanencia. Con las bajas de Juanjo Nieto, Rafa Tresaco y Rubén Pulido, los azulgranas recuperarán a Óscar Sielva en el centro del campo con la duda de quién suplirá al castellonense en la defensa.

El catalán, práctico, insiste en que “esto va de sumar puntos, da igual donde sea, si es contra alguien por encima que marca el descenso es importante ganar y que ellos no lo hagan”. También alude a que “queda mucho por delante y hemos de saber la dificultad de todos los partidos, tener igual la sensación de urgencia y necesidad para salir de esa zona. Sabiendo el potencial del contrincante y, sobre todo, nuestras fortalezas”.

El técnico azulgrana no se plantea el encuentro del Estadio Nacional de Andorra como un punto de llegada: “Pienso en ganar puntos e ir saliendo de abajo. Si ganamos estamos contentos y si no logras sumar, no. Hasta el final va a pasar de todo y hemos de estar preparados. Queremos salir pero hay que tener en cuenta la entidad de los rivales”.

Por todo ello, la línea ascendente de la SD Huesca en las últimas semanas invita a un optimismo cauteloso. Los oscenses han digerido ya tanto la derrota ante el Real Valladolid como su causa, aquel penalti tan discutido: “Las derrotas son jodidas siempre; se trata de corregir los detalles y no quedarnos en lo que no podemos controlar”, valora Hidalgo, que aún dispondrá de la sesión de trabajo de este sábado antes de partir hacia Andorra a las 16.00.

En su análisis de los de Eder Sarabia se detiene en que “todos los equipos tienen sus matices, no descubro lo que son. Los he seguido mucho y da gusto ver lo que hacen, exigen mucho y debemos estar concentrados pero no olvidarnos de nosotros. Potenciar lo nuestro, tener pelota y hacerles daño”. Sin Nieto, deberá encontrar un recurso de garantías para cubrir la labor que desarrolla este futbolista: “Nos daba mucho en esa posición y saldrá otro en ese perfil que tenemos en la plantilla. A ver qué propone el Andorra, y sus variantes, para intentar ajustar”.

El catalán elogia también a aquellos futbolistas con menos oportunidades. “La gente que tiene menos minutos tiene ganas de aprovechar esa opción de entrar al once y no salir. Es una plantilla muy amplia, estamos concienciados del partido que debemos hacer y el que salga lo hará bien”.

Queda “muchísimo” por delante y el duelo de Andorra “no va a decidir nada, pero hay que aprovechar la dinámica en que ellos están. Empezaron muy bien y el año pasado fue exitoso. Es complicado acoplarse y que salga lo que trabajan. Esos mecanismos tienen su mérito, pero esperaban, como cualquiera, más puntuación y están en una situación como la nuestra”.

Hidalgo aplica la sencilla máxima de que “a presupuesto, talento”: “Lo he vivido. Eso no quiere decir que la igualdad no sea máxima. Firman jugadores especiales y muy determinantes para unas posiciones particulares. Seguramente en otros equipos no tendrían cabida y les convierte en un cuadro con talento y dificultad. Varían estructura y posiciones, como entrenador me gusta verlos”.

El preparado azulgrana advierte de que tendrán que ser “fuertes mentalmente, pase lo que pase, sabemos qué partido será. La media de ellos es del 67% de posesión. Habrá momentos para ellos y para nosotros, queremos que ellos sufran y que los jugadores sepan su potencial, enseñar poco las debilidades. Cuando lo unes estás más cerca de ganar. Saber que va a ser complicado cualquier partido. O todo se reduce a la improvisación de un talento individual”.

Los jugadores y técnicos, que abonaron el precio de cerca de un centenar de localidades, están “encantados” con la respuesta de la afición: “Lo hablaba antes a un jugador al que le paraban por la calle. En las situaciones de dificultad, cuanto más unidos más sencillo será, y se está dando. Veo que mis jugadores se dejan todo en el campo, y poco más les podemos decir. El deporte es sumar de tres y es lo que pretendemos el domingo”.