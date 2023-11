Ignasi Vilarrasa: “No hay nadie que crea que no podemos salir del descenso”

La SD Huesca asume el partido de este domingo en Andorra (14.00, LaLiga TV Hypermotion) como una cita trascendental esta temporada. Uno de esos puntos de inflexión que no quiere quedarse en las intenciones o solo en la definición. Uno de verdad. La posibilidad de superar a un rival directo en la clasificación y abandonar los puestos de descenso supone un doble estímulo, y así lo indicó este jueves Ignasi Vilarrasa. El defensa, con opciones de volver al once por la sanción de Juanjo Nieto, señaló que “no hay nadie que crea que no podemos conseguirlo”.

La presente es “una de las semanas más importantes desde que vino el nuevo míster”; además, con un plazo mayor para preparar el envite en el Estadio Nacional de Andorra. El mes de noviembre queda atrás como el de la reacción: “Todos los jugadores creemos en la misma idea, vamos de la mano. Este crecimiento ha venido ayudado del trabajo mental, las sensaciones en el campo son muchas mejores”, valoró el catalán, que ha jugado 16 partidos en lo que va de campaña y ha anotado dos goles.

Los andorranos, que suman dos puntos más. “te esperan y te pueden desesperar con mucho balón, no lo sueltan. Habrá que tener paciencia, tenemos que ir a buscarles y ganar balones en su campo. Sufren sin él y cuando se les transita. Ellos siempre son protagonistas, hemos de hacer un partido serio y aprovechar sus carencias defensivas”. El partido que dibujaba Vilarrasa en su cabeza será el primero en la ruta hacia el parón por la Navidad.

El vestuario no habla de cerrar la primera vuelta fuera del descenso, “tenemos que ir semana a semana y esta es la primera en que dependemos de nosotros. Ganando ves las cosas diferentes, aunque están muy prietas. Puede ser un punto de inflexión para seguir escalando posiciones”. La dicotomía entre el rendimiento de la SD Huesca fuera y en El Alcoraz presenta para Vilarrasa el matiz de que “a domicilio podemos competir de tú a tú a cualquier rival. La confianza influye, somos jóvenes y esta es una edad más atrevida y alegre. Somos un equipo sólido defensivamente, encajamos poco y ofensivamente generamos cada vez más”.

Vilarrasa empezó siendo titular con Antonio Hidalgo, ante Eibar y Elche, pero ha perdido esta condición en favor de un Miguel Loureiro adaptado al carril izquierdo. El catalán se muestra “cómodo” con “la idea del míster y la confianza que me da. Intento aprovechar los minutos. Confía en mí, me dice lo que he de mejorar y lo que le gusta. Si entro en el once el domingo, espero aprovecharlo”. Al ser un futbolista de talante ofensivo, el técnico le pide “poner hincapié en guardar la posición, no dejar espacios atrás”.

En una plantilla “muy competitiva”, no se toma como algo “personal” quedarse en el banquillo: “Hay momentos en que se necesita una cosa u otra. El míster creía que poner un lateral que cerrara más el centro le vendría bien al equipo y ha acertado. Respetamos la idea del míster, todos queremos jugar y trabajamos para no salir del once”. Todavía se comenta en el vestuario el penalti pitado ante el Real Valladolid, y Vilarrasa consideraba que “se está siendo un poco rigurosos en nuestra área. Hay que pasar página y pensar que en los siguientes partidos no habrá problemas”.

No se desean en Andorra, donde acompañarán al conjunto azulgrana más de 300 aficionados: “Desde el día del Espanyol han dado una respuesta inmejorable y sentimos que de la mano se ve todo más fácil. Hablamos con el club para facilitar las entradas, cuanta más gente nos arrope mucho mejor, ellos no traen mucha gente y es un estadio pequeñito”.

Buenas noticias en el entrenamiento

Juanjo Nieto y Samuel Obeng volvieron a pisar el césped en el entrenamiento de este jueves en la Base Aragonesa de Fútbol. El primero, tras superar una gastroenteritis, aunque no jugará en Andorra por sanción. El segundo, dentro del plan para proteger su presencia sobre el césped. Se contó de nuevo con los canteranos David García, Fadia Fofana y Alin Serban.