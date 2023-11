Javi Mier, ejemplo de adaptación en la SD Huesca

Javi Mier se ha abierto paso de manera decidida en los esquemas de Antonio Hidalgo. El ovetense, que llegó de la mano de Cuco Ziganda en su primera experiencia fuera de casa, se ha tenido que adaptar en estos meses a la SD Huesca y al relevo en el banquillo tras la salida de su principal valedor. Lo ha logrado con paladas de fútbol y garra, de modo que el técnico catalán le ha reservado un espacio fijo en el centro del campo, donde su irrupción el último mes se ha producido de la mano de la mejoría general del conjunto azulgrana.

El centrocampista, de 24 años, ha sido titular las cuatro últimas jornadas, de la victoria ante el Amorebieta en adelante, y su crecimiento ha sido notable. En el debut de Hidalgo ante el Eibar, saltó al terreno de juego en el minuto 89 y en las cuatro citas siguientes partió siempre desde el banquillo. Como volante ofensivo y, además, sacrificado en defensa se le encomienda la misión de participar en la resolución del mayor de los problemas esta campaña, al menos, hasta el mercado invernal: la falta de gol. Y emerge como socio de un Samuel Obeng al que conoce bien por el pasado compartido en el Real Oviedo.

El papel del asturiano se pone al servicio de una SD Huesca enfocada por completo en el encuentro del domingo en Andorra (14.00, LaLiga TV Hypermotion). La doble oportunidad de rebasar a un rival directo por la permanencia y de abandonar al fin los puestos de descenso representan el objeto de deseo que se irá a buscar al Principado. De momento, las necesidades en El Alcoraz se aparcan y emerge el perfil visitante de un conjunto que ha ganado tres veces y es el tercero más eficaz en esta estadística.

Con esa doble cara conviven los azulgranas: “Se nos resiste esta victoria en casa, llevamos dos partidos que merecimos más. A domicilio nos salen bien las cosas. Todos los partidos son importantes, pero el de Andorra lo es en mayor medida por la proximidad en la tabla y la posibilidad de salir de abajo”, valoró Javi Mier este miércoles antes del entrenamiento matinal en la Base Aragonesa de Fútbol. El Andorra construido por Eder Sarabia, que suma dos puntos más, es un equipo de perfil peculiar dentro de la categoría de plata: “De Sarabia me espero equipos protagonistas con balón y partidos con ritmo, será difícil. Es un campo pequeño. Aguarda un partido disputado, tendremos que estar atentos para sacar los puntos”.

Abundando en ese contraste en casa y fuera, Mier especificaba que “son números que llaman la atención, miro los datos de la temporada y fuera estamos bien. En casa cuesta muchísimo. Con unos pocos puntos más en El Alcoraz estaríamos en media tabla”, lamentaba. Ahora toca “pensar en Andorra y mantener la buena línea a domicilio”, con los triunfos ya anotados por Antonio Hidalgo ante Amorebieta y Real Zaragoza más el anterior con Cuco Ziganda en Alcorcón De el catalán, Mier afirmaba que “hace un trabajo bueno y ha calado, estamos cómodos con su idea”.

En su primera vez fuera de casa, tras toda una vida en el Real Oviedo, Javi Mier admitía que “al principio me costó y no estaba al cien por cien físicamente. El año pasado estuve ocho meses sin apenas actividad y voy cogiendo ese pico de forma, aún tengo que dar mi mejor versión”. Atento a las indicaciones de Hidalgo, su mapa de calor se ubica en zonas por delante del centro del campo, en donde puede hacer daño al rival en la presión y pisar el área: “En lo que me pide estoy a gusto y mis compañeros lo entienden y están bien”. Para mejorar el rendimiento ofensivo en una SD Huesca que llega más, se requiere “un poco más de calma en los metros finales".

Los perjuicios arbitrales de las últimas semanas adquieren una presencia relativa: "Justo o injusto, nos centramos en lo que depende de nosotros. Nos debe preocupar pero no ocupar, no podemos hacer nada para revertirlo. Que las acciones puntuales caigan de nuestro lado para conseguir resultados".