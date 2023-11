La SD Huesca pierde a Rafa Tresaco, pero recupera a Sielva

La SD Huesca comenzó este martes a preparar la visita del domingo al Andorra (14.00), un partido frente a un rival directo en el que la victoria sacaría a los azulgranas de los puestos de descenso y para el que Antonio Hidalgo apunta a recuperar a Sielva, pero pierde a Rafa Tresaco por lesión y a Juanjo Nieto por sanción. El serrablés, que ya no se había ejercitado en la sesión del sábado en el día después de la derrota con el Valladolid (0-1) sufre una rotura en el bíceps femoral de su pierna derecha que le hará ser baja durante los próximos compromisos. La dolencia, aunque surgió durante el partido, en el que entró en el terreno de juego a falta de 19 minutos, no le impidió aguantar hasta el final.

Sielva, que no se había vestido de corto ante los pucelanos por precaución después de unas molestias no le permitieron entrenar con normalidad en los días previos, sí fue uno más en la sesión que se desarrolló en horario vespertino en la Base Aragonesa de Fútbol. El de Olot ha sido hasta la fecha un fijo en las alineaciones tanto de Ziganda como de Hidalgo y –si en los próximos días no surgen complicaciones– apunta a recuperar su sitio en el once con permiso de Javi Mier y Kento Hashimoto, las otras dos alternativas dentro de un trío de medios en el que desde la instauración del actual sistema Javi Martínez siempre ha aparecido.

La apuesta inicial fue la del soriano junto a Kento y Sielva. Éste último fue suplido por Mier en la victoria ante el Amorebieta al estar sancionado y en su regreso, en el empate ante el Espanyol, en lugar de volver al banquillo el asturiano el que se cayó fue el japonés, que entró con el Valladolid.

Ahora, el que estará castigado por acumulación de amarillas es Nieto, que este martes no se pudo ejercitar aquejado de una dolencia estomacal. Hidalgo debe encontrar una alternativa a un hombre que estaba siendo diferencial ofreciendo un trabajo muy ajustado a sus características en el que para defender actúa como central y para atacar pasa a ser prácticamente un interior. Una opción sería situar en su lugar a Loureiro y darle el lateral izquierdo a Vilarrasa.

Tampoco estuvo con el grupo Samuel Obeng. El delantero se quedó en el gimnasio protegiendo un tobillo en el que arrastra complicaciones desde hace tiempo y que le obliga a dosificar los esfuerzos. Jorge Pulido, por su parte, realizó la parte de corte más físico de la sesión con sus compañeros, pero cuando llegó el momento de tocar balón se limitó a la carrera continua. En el caso del capitán también se trata de una medida con la que se persigue controlar las cargas.