Sin contacto entre comprador y vendedor en el Huesca

El plan de restructuración está prácticamente ejecutado e incluso marcha mejor de lo inicialmente previsto. La SD Huesca celebró este martes en El Alcoraz una junta general de accionistas calificada por los asistentes de tranquila, la segunda del año tras la extraordinaria que se llevó a cabo el 31 de julio y que sirvió para recomponer el consejo de administración. En ella, el club transmitió un mensaje de "absoluto optimismo" tanto en el plano económico como en el deportivo tras unos últimos meses complicados. En cuanto a los números gruesos que se presentaron a aprobación no hubo sorpresas después de que en las comparecencias más recientes ya se hubiesen dado a conocer y, como no podía ser de otro modo, en el turno de ruegos y preguntas salió a colación el proceso de venta del club. Al respecto, además de insistir en que el futuro socio activo tendría que estar necesariamente vinculado a la provincia de Huesca, José Antonio Martín ‘Petón’, el presidente de la Fundación Alcoraz, la máxima accionista, desveló que hasta ahora no ha habido contacto entre el posible comprador -el Grupo Costa ha venido siendo el mejor situado- y el vendedor.

Posteriormente, en su valoración ante los medios de comunicación, Fernando Callizo, el presidente del consejo, confirmó que "sí se han pedido documentos al club por parte del posible comprador y nada más, no sé si el proceso está en punto muerto o en un impasse".

En la campaña 2022-23, los ingresos ascendieron a 12,7 millones euros y los gastos a 20,5. Esos números rojos de 7,8 millones, achacados en gran medida a la pérdida de la ayuda al descenso y la disminución de lo recibido por los derechos de televisión, hace que se sumen tres ejercicios seguidos con déficit tras los 2,1 millones de la 2020-21 y los 400.000 euros de la siguiente.

El presupuesto del actual, con, según Callizo, "una reducción muy importante" se ha fijado en trece millones de euros. En un principio, se previó que se acabaría el curso con una desviación de dos millones de euros a razón de 0,5 millones por trimestre, pero, tras haber superado el primero con solo 0,2, se ha recalculado en un millón. "La próxima temporada podríamos acabar no solo en equilibrio, sino en beneficios", comentó el presidente, quien considera garantizada "la sostenibilidad a medio y largo plazo".

El club informó de que se encuentra al día de pagos con Hacienda y con la Seguridad Social y de que nunca se ha solicitado ningún aplazamiento. También se aprobó la fijación de la retribución del consejo de administración quedando marcado un presupuesto de 250.000 euros como techo máximo para todos sus miembros a lo largo de la temporada incluyendo dietas por asistencia al consejo, viajes de representación, desplazamientos con el equipo y el salario del consejero delegado, y se ratificó la designación como consejero de José Luis Bandrés que ocupa la vacante dejada por Alberto Larraz.

"Estoy convencido de que el proyecto deportivo va hacia delante, que estamos en unas condiciones muy buenas, con una plantilla animada y conjuntada con el entrenador", comentó Callizo. "Hay mucha tranquilidad en el club", expuso afirmando que "las aguas se han reconducido" tras los gritos de "¡directiva, dimisión!" que se escucharon en las primeras jornadas. "Frente al Valladolid, pese a perder injustamente, la afición aplaudió y animó, esa es la línea para salir del descenso, la conexión entre afición y jugadores", recalcó.

Sobre la posibilidad de que en el mercado de invierno se acometan fichajes, avanzó que "si el cuerpo técnico así lo entiende, reforzaremos, aunque a lo mejor ni siquiera es necesario. Si analizamos, todos los jugadores están creciendo mucho", quiso respaldar a la plantilla.