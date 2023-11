La receta de Hidalgo para ganar el derbi aragonés: “Disfrutar al máximo e ir al límite”

Afronta Antonio Hidalgo su segundo derbi aragonés, el primero como entrenador de la SD Huesca. Lo vivió como jugador del Real Zaragoza en 2008, lo que le confiere autoridad para analizar este tipo de encuentros. Ha querido dejar claro este jueves en la Base Aragonesa de Fútbol que, pese a las trayectorias opuestas de ambos en las últimas semanas, “todo se iguala en estos partidos” y los azulgranas sufrirán en una Romareda “que empuja muchísimo”. El preparador catalán contará con las bajas de los lesionados Abou Kanté y Rubén Pulido y de Álex Balboa, convocado por Guinea Ecuatorial.

Se mostraba “con ganas”, y “trabajando el plan de partido que esperamos que suceda” para hacer frente a un duelo “complicado”: “Los derbis siempre tienen connotaciones diferentes, y hay que darle normalidad sabiendo que el rival tiene mucha capacidad y situaciones que te pueden hacer daño. Hemos de estar concentrados, será un partido duro, largo, en el que todo es mucho más pasional y se iguala”.

Hidalgo matiza el entusiasmo que ha llevado consigo la actuación del pasado fin de semana ante el Espanyol (1-1). “Fue el mejor desde que estoy aquí, es una pena no haberse llevado los puntos porque hicimos los méritos suficientes. Esta categoría es muy igualada y en ese tipo de partidos hay que sumar de tres”, valoró sabedor de que la SD Huesca necesita los triunfos como el único remedio para abandonar los puestos de descenso.

Por ello, no considera una ventaja la complicada situación que atraviesan el Real Zaragoza y Fran Escribá por el sencillo motivo de que la suya “lo es más”: “No creo que andemos demasiado lejos, es un equipo que te hace mucho daño. Acumula gente en última línea por delante de la pelota, mucho talento. La Romareda empuja muchísimo aunque no case lo que pasa con las expectativas”. Los azulgranas tendrán que estar “concentrados y tranquilos” para hacer frente a “la tensión del momento”.

Recordaba el derbi de diciembre de 2008 como una noche de “pasión, con mucha gente de Huesca en las gradas. Entonces había una diferencia sideral entre los dos clubes y los derbis se igualan. Van pasando cosas y hemos de tener tranquilidad”. En un contexto general, sus jugadores se encuentran “cada vez más cómodos, la exigencia ha de ser máxima cada día y lo que hemos hecho ya ha pasado. Lo que se dio el pasado fin de semana es muy positivo pero estamos en la realidad de tres puntos, la exigencia es máxima y el rival tiene un potencial enorme”.

Por ello, acudirán a Zaragoza “con los pies en el suelo. Ellos no están en un buen momento, con errores que no se deben cometer. Pero nosotros tenemos que correr al máximo, vamos a sufrir”. No quiere Hidalgo saber nada de lo que sucedió la campaña pasada, un 3-0 rotundo para el conjunto entonces dirigido por Cuco Ziganda: “Somos gente diferente, con una ilusión tremenda, y qué mejor sitio para demostrarlo. Lo pasado, pasado está”.

En un choque en el que no hay favoritos, Hidalgo pedirá a los suyos “que disfruten al máximo y que vayan al límite. Son situaciones de disfrutar y sufrir a la vez. Si somos capaces de estar a ese nivel competiremos el partido”. Las opciones de la SD Huesca pasarán por “hacer nuestro plan de partido, y esperamos que pase lo que tenemos en la cabeza y nos hagan el mínimo daño. Tienen jugadores desequilibrantes; hemos de hacer que suceda lo mínimo en nuestra portería”.