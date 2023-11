Jorge Pulido avisa para el derbi: “Desde el minuto uno hay que estar enchufados”

Sigue aún muy presente en la mente de los que lo vivieron. La SD Huesca regresa a La Romareda el próximo sábado (18.30) dispuesta a que la película de lo sucedido hace un año sea diferente, sabedora de que el 3-0 que se tuvo que sufrir no se puede repetir. Lo dejó claro este miércoles Jorge Pulido, quien durante su intervención previa al primer entrenamiento con el que los azulgranas comenzaron a preparar la visita al Real Zaragoza se refirió en varias ocasiones a aquel partido en el que a los 14 minutos ya habían encajado dos goles. “Desde el minuto uno hay que estar enchufados”, alertó el capitán. “Ojalá podamos hacer un gran partido, empezar bien y marcando, sabemos cómo es La Romareda, te meten un gol y se crea una atmósfera complicada para nosotros, tenemos que estar metidos rápido porque sino su afición aprieta mucho”, recalcó sobre un partido en el que ganar “sería una alegría y un empujón para todos”.

Aunque en la clasificación con el Real Zaragoza a tres puntos del ‘play off’ y el Huesca a otros tantos de la salvación “ojalá estuviésemos donde ellos”, la dinámica moral de ambos equipos es completamente opuesta. Los blanquillos solo se han impuesto en uno de sus últimos nueve compromisos liguero y el martes fueron eliminados en la Copa del Rey por el Atzeneta, un Tercera RFEF, haciendo que el futuro de su entrenador, Fran Escribá, penda de un hilo. Los azulgranas, por su parte, sin que los resultados sean espectaculares, desde la llegada de Hidalgo solo han perdido una vez. Pulido entiende que “las sensaciones son buenas, pero hay que mantener los pies en el suelo”.

El Huesca se presentará tras un 1-1 frente al Espanyol que tuvo un sabor cercano a la victoria por el juego y la actitud mostrada por el equipo y por el ambiente que se vivió en la grada. “El otro día dimos una buena imagen ante un aspirante a subir, pero la realidad es que estamos dónde estamos, hay que tener tranquilidad. Me gustó el equipo y El Alcoraz, llevábamos tiempo sin vivir algo así, fue especial, como un partido de Primera División”, recordó. “El penalti con el que nos marcaron fue como fue, era difícil reponerse, pero con la atmósfera que había, con los once de dentro del terreno de juego y los 7.000 de la grada sacamos la rabia”, subrayó de un encuentro que se queda para siempre en su memoria.

“El pase de ronda en la Copa vino bien para que los jugadores estemos más sueltos, después ganamos al Amorebieta y el otro día no lo hicimos por poco”, repasó los últimos compromisos. En ellos se ha visto un contraste con el inicio de la temporada. “La culpa es de los once que están en el campo, ni de la directiva ni de Ziganda, que se cantó contra ellos. Viene un entrenador diferente, hay otro ambiente y las cabezas, que es el 90% de un jugador, cambian”, comentó. “Se ve a un Huesca más suelto, no tan atenazado y es lo que transmitimos”, valoró.

Entre los cambios que ha habido en la forma de juego está el adelantar las líneas. “Si la seguimos manteniendo querrá decir que estamos bien. La genera de arriba, como Valentín, nos empuja y así vas metiendo al rival atrás y te liberas”, analizó. “Estuvimos cómodos con el Amorebieta y el Espanyol y hay que seguir esa línea”, indicó.

Parte importante del gol con el que empató el domingo Vilarrasa es de Pulido, que le dio el último pase tras romper la defensa perica. “Cuando compito, me meto en una burbuja y hago cosas que nunca probaría en un entrenamiento”, expuso poniendo como ejemplo la chilena que marcó la temporada pasada.

Más que centrarse en el Real Zaragoza, cree que “tenemos que mirarnos a nosotros”. “Por encima de su en su mala dinámica con ambiente regular, tenemos que centrarnos en lo que hacemos bien y trabajar en los días que quedan, otra cosa sería equivocarnos bastante”, comentó.

En la misma línea respondió al ser cuestionado sobre el hecho de que en estos partidos siempre es uno de los puntos de atracción. “Me centro en hacerlo lo mejor posible, llevo siete años, sabemos que es el Real Zaragoza y es un partido que a todos los futbolistas nos gusta jugar”, expuso. En el del año pasado, tres días antes, frente al Andorra se rompió la nariz, lo que hizo que en La Romareda jugase con una máscara. “No llegué en las condiciones más óptimas”, recordó. “Espero que ahora sí y que pueda ayudar al equipo como capitán donde me toque”, agregó.

Esa larga trayectoria de la que puede presumir en el Huesca hace que haya vivido muchos derbis. “El primero fue muy bonito, ganamos 3-1, que era algo que nunca se había hecho, pero lo que recordamos más es el del gol de Galán, fue una pena que no hubiese afición, pero fue especial, nos dio un soplo de aire para creer que podíamos volver a Primera”, destacó de entre los siete duelos con el Real Zaragoza que acumula.