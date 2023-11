El Huesca más ofensivo de la temporada

Ha sido progresivo, jornada a jornada. Del Huesca de Ziganda se ha ido pasando a un Huesca de Hidalgo con cada vez mayores diferencias visibles. Del equipo de tono eminentemente defensivo y conservador que cedía el balón se ha transitado a otro cada vez más partidario de manejarlo, de ser el que marque el ritmo y que ya se siente cómodo pisando el campo contrario. Quedó plenamente de manifiesto en el empate a uno del domingo con el Espanyol, en el que, más allá del marcador, los azulgranas alcanzaron sus topes del curso tanto en posesión como en número de disparos. Manejaron el balón el 59% del tiempo y percutieron sobre la meta de Pacheco en catorce ocasiones, de las que cinco fueron entre los tres palos.

El porcentaje que más se le acerca es el 54% obtenido tanto en la derrota con el Tenerife (0-2) como en el 2-2 con el Villarreal B, duelos en los que el Huesca se vio forzado a remar contracorriente frente a rivales que pronto se vieron por delante. Para encontrar un dato superior a ese 59% hay que irse al curso pasado cuando solo hubo un choque en el que se superó, en otro 1-1, el de la jornada 26 con el Oviedo con un 63%. De hecho, desde que Hidalgo tomó el control solo una vez el equipo no ha sido el dominador en este apartado estadístico, en la primera, la de la visita a Eibar (1-1) con el catalán recién llegado. En el tropiezo con el Elche, el único que ha tenido que lamentar, hubo un 53% al igual que en el 0-0 con el Albacete mientras que en la victoria con el Amorebieta (0-1) se obtuvo un 51%.

Hasta el domingo, esta campaña el Huesca nunca había realizado más de nueve disparos en un partido. Ese fue el listón en el que se quedó con el Tenerife, el Racing (0-0), el Mirandés (1-1) y el 0-1 con el Eldense que desembocó en la destitución de Ziganda. En cuanto a los tiros a puerta, frente al Tenerife la cuenta se paró en dos.

Existe otro parámetro que, sin ser la cota máxima, también pone en números el nuevo estilo de los oscenses. Ante el Espanyol intentaron 436 pases de los que 348 llegaron a buen puerto. Hasta entonces, la media de la campaña era de 366 y 275. Con Hidalgo ahora mismo los promedios se sitúan en 417 y 320.

El pero que se le puede poner a todo esto es el caudal de goles, aún poco considerable. Si bien se puede indicar que en el momento en el que Ziganda hizo las maletas se habían engarzado tres derrotas seguidas sin marcar, que llegaron precedidas del 2-2 con el Villarreal B y el triunfo con el Alcorcón (0-2), y que ahora, contando con la eliminatoria copera con el Águilas, son tres partidos seguidos viendo puerta.

Todos estos números se plasman sobre el terreno de juego en un equipo que ahora ya no aguarda en su mitad del campo, sino que acumula jugadores más allá de la medular. Para ello, Hidalgo ha ideado un sistema en el que en fase defensiva su once se ordena en un 5-4-1, pero que muta para atacar dejando por detrás principalmente solo tres piezas. Para ello, no le ha importado sacar de su posición natural a Loureiro, que ha cambiado el lateral derecho por el izquierdo, o a Juanjo Nieto, central cuando hay que proteger la puerta propia y una especie de interior cuando hay que mirar a la de enfrente.

El juego se carga hacia el perfil diestro para aprovechar las incorporaciones de Valentín, catalizador del ataque, mientras que en pos de crear espacios y de sumar posibles rematadores y gente al rechace, se agregan al izquierdo la mayor parte de los jugadores.

De cara a la visita al Real Zaragoza del próximo sábado (18.30) se entiende que se seguirá profundizando en un estilo y en un once con un armazón básico al que el entrenador ha ido dando retoques en función del oponente. Si primero Nieto relevó a Blasco en la línea de tres centrales, ante el Espanyol Mier dejó en el banquillo a Kento, que hasta entonces parecía insustituible.

El Huesca comenzará a preparar el duelo de La Romareda el miércoles. Son baja segura Rubén Pulido, lesionado por lo que resta de temporada, y Balboa, concentrado con Guinea Ecuatorial. El concurso de Kanté, ausente ante el Espanyol por problemas musculares, dependerá de su evolución en los próximos días.