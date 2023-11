Real Zaragoza-SD Huesca: Álex Balboa causa baja al ser convocado por Guinea Ecuatorial

Además de la conocida baja de Rubén Pulido por lesión, la SD Huesca contará el sábado en La Romareda con al menos una ausencia más. Álex Balboa ha vuelto a ser convocado por su selección, Guinea Ecuatorial, para sus dos próximos encuentros de la fase de clasificación para el Mundial 2026. El miércoles recibirá en Malabo a Namibia y el lunes de la semana que viene actuará como visitante ante Liberia. El grupo lo completa Malawi, Libia, Santo Tomé y Túnez.

Balboa partió el domingo tras el empate a uno con el Espanyol para incorporarse a la concentración y ya no estuvo presente en el entrenamiento del Huesca de este lunes. Fue una sesión de recuperación con titulares y suplentes por separado en la que los efectos del buen partido desarrollado se dejó notar en el ambiente del vestuario y los rostros de los jugadores, que ya ponen su vista en la visita al Real Zaragoza. De hecho, se les pudo oír realizando comentarios al respecto.

Valentín, que había siso sustituido frente al Espanyol tras haber realizado un gran esfuerzo, pudo trabajar con normalidad. En cambio, se limitaron a realizar bicicleta estática Javi Martínez, Javi Mier –ambos titulares­­– y Kanté. El ariete francogambiano no entró en la última convocatoria por problemas físicos y su presencia en la siguiente dependerá de cómo evoluciona.

Presentes en la Base Aragonesa de Fútbol estuvieron el director deportivo, Ángel Martín González, y el secretario técnico, Ramón Tejada. También el presidente de la Fundación Alcoraz, José Antonio Martín, ‘Petón’, que llegó acompañado del representante institucional Pedro Ibaibarriaga. Petón saludó a los jugadores y mantuvo charlas con varios de ellos. Especialmente prolongada fue la que protagonizó con Jorge Pulido, el capitán.

El equipo guardará descanso el martes y será a partir del miércoles cuando encare el derbi de forma decidida. Para ello, se han programado tres sesiones de trabajo, todas en la Base Aragonesa de Fútbol.

La convocatoria de Balboa por parte de Guinea Ecuatorial es la tercera desde su llegada a El Alcoraz el pasado verano. En la primera ocasión no se perdió ningún partido. Marchó tras el 1-1 con el Mirandés y regresó a tiempo para entrar en el acta del 2-0 en Leganés. No pudo estar en cambio en el debut de Hidalgo en el 1-1 de Eibar. De aquella ocasión, en la que su combinado nacional se enfrentó a Burkina Faso, volvió con unas molestias en la zona comprendida entre la cadera y el cuádriceps que le hicieron ausentarse del 0-0 con el Albacete y de la eliminatoria copera en Águilas (0-1). Desde el cambio de entrenador no ha tenido minutos.