Álvaro, el portero del Huesca: "Ganar en el derbi sería un paso de gigante"

Llega el sábado la visita al Real Zaragoza, un choque marcado en rojo, ¿cómo lo afrontan en el Huesca?Con la máxima ilusión. Tenemos muchas ganas de ir a La Romareda , sabemos que siempre es un duelo especial en Aragón y espero que sea un partidazo en el que ganemos. Nos llega en nuestro mejor momento en cuanto a juego. Aunque todavía no hemos conseguido enlazar victorias en liga, sí que de las últimas cinco jornadas solo hemos perdido en una y moralmente estamos con confianza.

Se presentarán tras un 1-1 con el Espanyol que casi supo a victoria. Fue nuestro partido más completo. Con el estadio casi lleno convencimos a nuestra gente, teníamos ganas de demostrar que somos un buen equipo. Muchas veces un buen partido, aunque no ganes, te da la misma inyección de moral que un triunfo.

En el curso pasado el que vivió de cerca fue el Barça-Espanyol.

Son un tipo de partido diferente, los encaro con mucha intensidad, me gusta crecerme en ambientes hostiles. La Romareda, como es lógico, nos recibirá con silbidos porque querrá apoyar a los suyos. Eso me motiva, lo he demostrado en otros derbis como en el Camp Nou ante cien mil personas.