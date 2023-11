Primera titularidad de Juan Pérez en la portería de la SD Huesca

Juan Pérez se estrenó al fin en un partido oficial de la SD Huesca. Jugó los 90 minutos y mantuvo la portería imbatida en la victoria copera en Águilas casi diez meses después de su fichaje por el club azulgrana. En la liga le cerró el paso Andrés Fernández primero y lo hace ahora Álvaro Fernández, por lo que al de Almudévar le queda de momento el recurso de convencer a Antonio Hidalgo con el trabajo diario y, presumiblemente, la siguiente eliminatoria de este torneo.

"Estamos felices porque son partidos difíciles, que resultan engañosos al ser un rival de otra categoría. Pero está en su campo y empuja. Por eso estamos muy felices de lograr una victoria necesaria para la confianza y, sobre todo, para afrontar el partido del domingo", valoró el guardameta tras el encuentro frente al Águilas (0-1), en el que tuvo que realizar alguna intervención, sobre todo en la primer mitad.

"Me he sentido bien. Yo la verdad es que intento dar toda la calma posible desde la portería, ya que creo que es algo necesario de cara a la defensa. A partir de allí, tampoco he tenido muchas acciones, pero estoy feliz por el debut", dijo el aragonés, de 27 años y con contrato hasta 2026.

El guardameta opinó sobre el encuentro que había protagonizado su equipo. "Hay que darle valor. Ha sido un partido muy serio. Todos íbamos con muchas ganas. Los que no estamos acostumbrados a jugar tanto, siempre quieres demostrar. No tanto dentro del equipo, que todos sabemos del trabajo de todos, pero sí de cara al público y a la gente".

"La victoria era muy importante, porque es complicado cuando te vas metiendo en dinámicas en la que no terminas de sumar de tres. Por eso queríamos ganar, dejar la portería a cero y coger toda la moral y confianza posible para el partido del domingo, que todos tenemos muchas ganas de que llegue", concluyó.

Los azulgranas regresan a los entrenamientos este viernes después de que ayer se les diese descanso tras el viaje de regreso de Águilas. Dos sesiones antes del duelo con el Amorebieta.