La Copa, ¿alivio pasajero o punto de inflexión para la SD Huesca?

La victoria en Águilas (0-1) situó a la SD Huesca más allá de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El partido llevó consigo el segundo triunfo oficial del curso, primero de Antonio Hidalgo desde su llegada al banquillo azulgrana, a las puertas del partido que les devolverá a la dura realidad de la liga. La visita al Amorebieta en Lezama este domingo (16.15, LaLiga TV Hypermotion) aspira a recoger algunas de las cuestiones positivas que dejó el paso por El Rubial, resuelto con un gol de Juanjo Nieto a los 25 minutos. Los oscenses han encadenado dos porterías a cero por primera vez en más de un año.

El empate con el Albacete (0-0) y el triunfo del pasado miércoles han permitido acumular dos compromisos sin recibir goles, algo que no se había producido en los compromisos previos. Para encontrar el precedente hay que bucear profundo, hasta el mes de octubre de 2022, cuando el conjunto entonces dirigido por Cuco Ziganda enlazó el 0-1 en el Tartiere con un empate sin goles en El Alcoraz frente al Racing de Santander. A pesar de que la pasada campaña registró 17 partidos sin que la SD Huesca recibiera ningún tanto, esta no lo lograría dos veces seguidas a partir de estas citas y hasta esta misma semana.

La búsqueda de la fortaleza perdida es solo parte de un problema que se amplifica con las dificultades para marcar goles con los que engordar los nueve puntos que se atesoran tras 13 jornadas. Nieto sumó otro tanto a una estadística que sigue siendo pobre. La incrementó un defensa y, al menos, se trató del segundo tanto marcado en lo que va de curso sin que mediara una acción a balón parado. Ocho dianas han sumado los azulgranas entre Liga y Copa; seis de ellas partiendo de saques de falta o de esquina y solo dos con la pelota en juego: el de Águilas y el que celebró Samuel Obeng en el otro triunfo de esta temporada, por 0-2.

El de Santo Domingo había aspirado a punto de inflexión pero no tuvo recorrido. Aquel encuentro se jugó el 23 de septiembre y los oscenses no habían vuelto a imponerse hasta el 1 de noviembre en la Copa. Por el camino, las tres derrotas consecutivas con Sporting de Gijón (0-1), Real Oviedo (1-0) y Eldense (0-1) que precipitaron el cese de Cuco Ziganda y los primeros pasos de Hidalgo zanjados con el empate de Éibar (1-1), el tropiezo con el Elche (0-1) y las tablas con el Albacete Balompié. A cuatro puntos de la permanencia, los aragoneses apuntan a Lezama como cita ineludible con la victoria y la solidez que al menos sí se ofrecieron en Águilas.

El Amorebieta, que no ha disputado la Copa al encontrarse exento en la primera eliminatoria y marca la frontera del descenso con un punto más, diez, aguarda a una SD Huesca que reservó a varios futbolistas mientras otros se reivindicaban en pos de un sitio en el once de Lezama. De los titulares el pasado fin de semana se quedaron en casa Gerard Valentín y Samuel Obeng, que apuntan al once; por el contrario, el también descartado Álex Balboa se ha de seguir recuperando de las molestias físicas que le acechan desde su concentración con el combinado nacional de Guinea Ecuatorial. Más allá, se aproxima

Viajaron y se quedaron sin pisar el césped de El Rubial Álvaro Fernández, Jorge Pulido, Kento Hashimoto, Javi Martínez, Enzo Lombardo y Joaquín Muñoz. Los cuatro primeros formarán probablemente parte del equipo inicial, a los que hay que añadir a Miguel Loureiro o Jéremy Blasco, con presencia en Águilas. Faltará Óscar Sielva, sancionado por acumulación de amonestaciones, circunstancia que aprovechó Hidalgo para darle 90 minutos. Kortajarena, Manu Rico, Tresaco o Hugo Vallejo, con menor presencia de momento en los planes del entrenador catalán, buscaron la manera de reivindicarse tanto en el esquema inicial con defensa de cuatro como en la final con tres centrales.