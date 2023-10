Kanté, la única novedad en el once del Huesca ante el Elche

La SD Huesca recibe a partir de las 16.15 al Elche dentro de la duodécima jornada de Segunda División con la misión de lograr la que sería tanto su primera victoria en casa de la temporada como la primera desde que Antonio Hidalgo relevó en el banquillo a Cuco Ziganda. El debut en El Alcoraz del nuevo técnico examina la mejoría mostrada en el 1-1 de Éibar y exige un buen resultado que certifique el cambio de dinámica e impida que la salvación se aleje en la clasificación. Para ello, el once será continuista con el de Ipurúa, la única novedad es la de Kanté por Joaquín, que no ha entrado en la convocatoria después de que el sábado se limitase a trabajar en el gimnasio por molestias físicas.

El Huesca recupera en el banquillo a Jorge Pulido, que no viajó a tierras vascas por problemas en la espalda, y a los internacionales Balboa y Bolívar, una vez completados los compromisos con sus selecciones. Sigue sin entrar en la citación Valentín a pesar de haberse entrenado con normalidad esta semana.

El equipo, al contrario de lo que venía siendo lo habitual, no se ha concentrado en las horas previas en el Hotel Pedro I, sino que ha sido citado directamente en El Alcoraz. Allí ha ultimado la preparación.

El once con el que parta el Huesca estará compuesto por Álvaro, Nieto, Loureiro, Rubén Pulido, Martos, Vilarrasa, Kento, Sielva, Javi Martínez, Obeng y Kanté. Sus alternativas son Juan Pérez, Blasco, Jorge Pulido, Kortajarena, Mier, Balboa, Lombardo, Manu Rico, Hugo Vallejo, Tresaco, Aznar y Bolívar.

Al igual que los azulgranas, tampoco el Elche atraviesa por un buen momento. Se trata de un conjunto recién descendido que tiene más cerca la línea roja que la pelea por el regreso a Primera. Si el Huesca no ha ganado aún como local, su rival no lo ha hecho todavía a domicilio. Su entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, tiene como principal baja la de su referencia ofensiva, Sergio León, y cuenta en su vestuario con tres ex de los oscenses, Salvador, San Román y Josán.

En el equipo titular del Elche aparecen San Román, Mario Gaspar, Bigas, Clerc, Lautaro Blanco, Josán, Febas, Castro, Nico Fernández, Óscar Plano y Borja Garcés. En el banquillo estarán Edgar Badía, Diego González, Raúl Guti, Morente, Salinas, Álex Martín, Mourad, Salvador, Carreira, Nordin, Mendoza y Pamies.

El árbitro del partido será Iosu Galech Apezteguía. La actual es la quinta campaña del navarro en Segunda División y en ella aún no había coincidido ni con el Huesca ni con el Elche. En total, a los oscenses les ha pitado cinco veces, tres en Segunda División, una en Copa ante el Girona y otras en el play off de ascenso de Segunda B con el Racing de Ferrol, con un balance de dos victorias, dos derrotas y un empate. En el VAR le apoyará el vasco Gorka Sagués Oscoz.