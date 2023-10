SD Huesca-Elche: una reacción que confirmar

Sería la primera de toda la temporada en El Alcoraz y también la primera desde que Antonio Hidalgo relevó en el banquillo a Cuco Ziganda. La SD Huesca recibe esta tarde al Elche (16.15) en la apertura de la serie de dos partidos seguidos en casa que le depara ahora el calendario y que continuará en una semana con el Albacete. Frente a los ilicitanos la misión es clara, la victoria. Es necesaria para dar una alegría a una afición que arrastra sinsabores y que lo más que ha visto ante sus ojos son dos empates, para coger aire en una clasificación en la que se ha convertido ya en costumbre el buscar a los azulgranas en la zona baja y para revalorizar el empate a uno de la semana pasada en Éibar que hizo que el debut del nuevo entrenador dejase un buen regusto.

En Ipurúa se vio un Huesca intenso, con las líneas más adelantadas, valiente y que recuperó el sistema de tres centrales y dos carrileros que no se empleaba de inicio desde la segunda jornada. Se puso por delante en un córner y maniató a un rival que llegaba lanzado tras cinco triunfos consecutivos y que solo con un gol en propia de Rubén Pulido pudo salvar los muebles. Se echó en falta más presencia ofensiva, algo en lo que, ya con más sesiones a las órdenes de Hidalgo, se confía en que se haya producido una progresión.

Una de las causas de que el inicio de curso de los oscenses no haya sido el mejor se encuentra en su rendimiento en El Alcoraz. Lo que el año pasado fue el pilar que les facilitó una permanencia tranquila, ha tornado en un quebradero de cabeza. El 0-1 con el Eldense de hace dos semanas, de hecho, supuso el punto final de Ziganda en una tarde complicada en la que la grada volvió a manifestar su desencanto. Al respecto, Hidalgo ha dejado claro que quiere recuperar la comunión, apela a la importancia de que la afición empuje y recuerda cómo en su época de futbolista visitar el campo que ahora se ha convertido en su hogar no resultaba agradable.

Enfrente va a haber un oponente al que tampoco le están saliendo las cosas, un recién descendido con amplias posibilidades económicas y nombres destacables que en cambio observa desde la distancia el ‘play off’. Si al Huesca le ha costado jugar como local, al Elche le pasa lo mismo fuera del Martínez Valero. Aún no ha ganado a domicilio, con solo dos puntos de quince en su haber en esa parcela.

Su entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, tendrá que lidiar con la ausencia de su principal referencia ofensiva, Sergio León, que será sustituido previsiblemente por Borja Garcés. En sus filas hay tres exazulgranas. El de pasado más reciente es Cristian Salvador, que hizo las maletas en verano. Antes, en el mercado de invierno, el que marchó fue San Román, aunque a la Ponferradina, desde donde llegó a Elche. Josán, por su parte, fue local en ElAlcoraz en la 2014-15.

Hidalgo recupera para el choque cuatro jugadores ausentes en Éibar. Jorge Pulido, que no viajó a tierras vascas por problemas en la espalda, podría ser incluso titular. También se espera en la convocatoria tras perderse los últimos cinco partidos Gerard Valentín y regresan de sus compromisos con sus selecciones Balboa y Bolívar.

La idea del técnico catalán es la de adaptar el juego en función del rival. Por ello no se pueden descartar otras opciones como el 4-3-3, aunque si se respeta el dibujo con tres centrales empleado ante el Eibar hace una semana, Jorge Pulido podría relevar a Rubén para situarse entre Loureiro y Martos con Nieto y Vilarrasa en los carriles. El trivote que forman Sielva, Kento y Javi Martínez parece inamovible y arriba Obeng podría tener nuevo compañero. Joaquín no entrenó ayer por molestias musculares. De no estar disponible, Kanté sería la principal alternativa por delante de otras opciones como Hugo Vallejo, Lombardo, Aznar, Bolívar y Tresaco.